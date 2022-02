Az első darab az El Salón México című egytételes szimfonikus kompozíció, amit Aaron Copland (1900– 1990) 1936-ban fejezett be. A szerző az 1930-as években többször járt Mexikóban, a darab címe is egy helyi nevezetességre, Mexico City ismert szórakozóhelyére utal, ahol három terem működött: egy a felsőbb osztálybelieknek, egy a munkásoknak, egy a mezítlábas parasztoknak. A zene szinte érzékelhetővé teszi, ahogyan egyik teremből a másikba lépünk, váltogatva a zenei stílusok között.

A második mű Maurice Ravel (1875–1937) G-dúr zongoraversenye lesz. Ő a franciák egyik kedvenc zeneszerzője, baszk gyökerekkel rendelkezik, és zenéiben spanyol színeket és ritmusokat is tükröz. A háromtételes G-dúr zongoraverseny első tételét Mozart-, Saint-Saëns- és jazzhatások gazdagítják, lassú tételét számos tekintetben Chopin ihlette, az utolsó tétel pedig a zeneszerzőre jellemző csillogást, virtuozitást tükrözi; és mindezzel szórakoztatni kíván. A koncerten megszólaló harmadik mű, a Spanyol rapszódia Ravel első nagyobb szabású zenekari műve. A hangverseny zárása egy örökzöld a klasszikus zeneirodalomból: Csajkovszkij 1892-ben bemutatott balettzenéje, a Diótörő, amelynek szvitjét Duke Ellington briliáns jazzátdolgozásában hallhatja a Bartók Terem közönsége.

Koncert

Szombathely A Végállomás Klubban február 11-én, pénteken 20 órakor a magyar punkrockszíntér két emblematikus zenekara, az Auróra és a Junkies lép színpadra. Február 12-én, szombaton 19 órakor a modern fúziós metalban utazó Continoom látogat a Végállomásba. A jó hangulatról két remek helyi banda, a Red Rockets és az Evilution Rock Band gondoskodik. Az Agora Művelődési és Sportház aulájában február 12-én, szombaton 11 órakor Tér-Zene program lesz: a General Harmony Singers ad a capella koncertet.

Színház

Szombathely A Mesebolt Bábszínház kamaratermében (MMIK) február 13-án, vasárnap 10 órakor Michael Ende Lenka és a tündér című történetét játsszák matinéban, amelyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

Celldömölk A Soltis Lajos Színházban (Koptik O. u. 2.) február 13-án, vasárnap 18 órakor a 6Szín Teátrum bemutatja Szindbád ma révbe ér című előadását, amely Krúdy Gyula művei alapján készült. A zenés produkció a Déryné-programban érkezik Celldömölkre, a belépés ingyenes. Szindbád: Schlanger András, Majmunka: Martin Márta.

Rendezvény

Szombathely Az Agora – Művelődési és Sportházban február 11-én, pénteken 17-től 23 óráig a VMSZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium tartja szalagavatóját. Ugyanitt február 12-én, szombaton 17-től 23 óráig a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzőseire tűzik fel ünnepélyesen a szalagot, február 17-én, csütörtökön 17-től 23 óráig a Nagy Lajos Gimnázium szalag avatója lesz. A Szombathelyi Képtárban február 17-én, csütörtökön 17 órakor a Híres szombathelyi nők című könyvsorozatában a Szántó Piroska Kossuth-díjas magyar festőről, grafikusról, íróról szóló részt mutatja be a Szülőföld Könyvkiadó.

Kiállítás

Szombathely A Savaria Múzeum keddtől vasárnapig 10–18 óra között van nyitva. Az állandó kiállítások között látható: Változó kultúrák a változó tájban; Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1–4. sz.); Kőtár (Lapidárium); Vas megye és Sabaria/Szombathely a népvándorlás- és középkorban; Vadászat – közel a természethez. Ez utóbbi kiállítás látványos válogatása a föld számos területéről származó vadászati emlékeknek: trófeáknak. Bemutatja a megélhetési és presztízsvadászat módszereit, eszközeit, az ember által végzett szelekció vadállományra gyakorolt hatását. A tárlat márciusig látogatható. A Vasi Múzeumi Látványtár hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–14 óra között tart nyitva. A Látványtár előzetes bejelentkezéssel látogatható. A Járdányi Paulovics István Romkert csak vezetéssel látogatható a következő időpontokban: csütörtök, péntek, szombat: 10.30; 14.30; 16 órakor. A Smidt Múzeum keddtől szombatig 10–17 óra között látogatható. A Smidt Múzeumot 1968-ban alapította dr. Smidt Lajos nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos, aki Szombathely városának és Vas megye közönségének ajándékozta értékes magángyűjteményét. Számos történelmi személyiséghez és művészhez kötődő emlék: bútorok, festmények, üvegek, porcelánok, ötvösművek, hangszerek, kéziratok, viselettörténeti anyag és óragyűjtemény várja a múzeumlátogatókat. A Szombathelyi Képtárban a Korszakok, stílusok, mesterek című állandó kiállítás keddtől vasárnapig 10–17 óra között látogatható, emellett megtekinthető A fal- és tértextilművészet 50 éve Szombathelyen című időszaki tárlat. Február 13-án, vasárnap 14 órakor A gobelinművek születése címmel tart ingyenes tárlatvezetést Cebula Anna művészettörténész, igazgató. Az Iseum Savariense keddtől vasárnapig 10–17 óra között látogatható. A templom egykori oszlopcsarnokai helyén kialakított, a 21. század igényeinek megfelelő tágas terekben látható az Isis savariai otthona című izgalmas kiállítás, amely az Iseumban talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magánés hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé. A Schrammel-gyűjteményben a Porcelánbál című, herendi porcelánokból rendezett kiállítást lehet megnézni. Február 13-án, vasárnap 15.30-kor Schrammel Imre porcelánmunkássága címmel ingyenes tárlatvezetést tart Bihari-Bakodi Szilvia szilikátrestaurátor.

Kőszeg

A Jurisics-vár keddtől vasárnapig, 10–17 óra között látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi Arcképcsarnoka. Ezeken kívül látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket a földszinten játszósarok, íjászat várja. A Zwinger-Öregtoronyban (Chernel u. 16.): A postagalamboktól a földtávíróig – Az I. világháború információtörténete című tárlat február 28- áig látogatható.

Sárvár A Nádasdy Ferenc Múzeum keddtől vasárnapig 9–17 óra között tart nyitva. Látható a Mi vagyunk a huszárok! című állandó kiállítás, amely Magyarország egyetlen huszárkiállítása. A leghosszabb ideig fennálló Nádasdy-huszárezred emlékanyagára építve mutatja be a legmagyarabb fegyvernem évszázadait, egyenruháit, fegyvereit, hétköznapjait. A társezredek, a Hadik-huszárok, Radetzky-huszárok tárgyi emlékei is segítenek elképzelni, milyen is volt egy huszár élete. Ezredtörténetek, személyes sorsok elevenednek meg a huszármúzeum állandó kiállításán. A Nádasdy-vár Galeria Arcis Dévényi János festőművész Progresszív geometria című kiállítását ajánlja március 1-jéig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig.

Körmend A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumban megtekinthető a Körmend és a Batthyányak évszázadai állandó kiállítás és a Cipőtörténeti Gyűjtemény. Nyitvatartás: kedd–vasárnap 10–18 óráig. A múzeumban interaktív elemekben bővelkedő Történelmi Fotóműhelyt is birtokba vehetnek a látogatók. A Batthyány-kastély főépületének dísztermében Szalon és ebédlő a Batthyány-kastélyban címmel látható új állandó kiállítás.

Őriszentpéter Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság főépületében a 28. Év Természetfotósa 2020 fotópályázat legszebb alkotásait bemutató kiállítás március elejéig megtekinthető, hétfő–csütörtök 8.00–16.30 óráig, pénteken 8.00–14.00 óráig.

Vasvár A Helytörténeti Múzeum több mint százéves gyűjtőmunka eredményét mutatja be. Az anyagot először a községházán helyezték el, a II. világháború alatt azonban megsemmisült. A gyűjtést Németh Antal indította meg újra, 1948-ban. Magángyűjteményéből és a helyi régészeti leletekből 1951-ben járási múzeumot alapítottak. Állandó kiállítások: Domonkos rendház épülete, rendtörténeti kiállítás, Vas vármegye középkori története. Nyitvatartás: kedd– péntek 10–18 óráig, szombat– vasárnap 14–18 óráig.