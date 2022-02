A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 140 plusz 12 gyermek napi ellátásáról gondoskodik. Az óvodaátalakítás és bölcsődeépítés idejére a gyerekeket elköltöztették. Most három különböző ideiglenes helyen látják el az óvodapedagógiai munkát: az apróságok többségét a volt középső iskolában helyezték el, egy részüket a volt jegyzői szolgálati lakásban, illetve az egykori ifjúsági turistaszálló épületében, amelyeket ellőtte a célnak megfelelően átalakítottak, felújítottak.

– A Nádasdy utcai óvoda épületében jelenleg belső átalakítási munkák zajlanak, a mellette lévő, az önkormányzat által több tulajdonostól megvásárolt területen már áll a bölcsőde új épülete, ácsok dolgoznak a tetőn. Mindkettőre óriási szükség volt, egyrészt azért, mert elértük a létszámkeretet, vagyis nagyobb igény van a szülők részéről a szolgáltatásra, mint amenynyi bölcsődei férőhelyet biztosítani tudtuk. Tizenkét hely volt, ezt most megduplázzuk az új épületben két csoportszobával, így 24 gyereket tudunk majd fogadni – mondta Horváth Zoltán polgármester.

– Amikor a pályázat készült, a 2018-as és a 2019-es évnek voltak meg a tényadatai, már akkor el kellett sajnos utasítani kilenc gyermeket helyhiány miatt, közülük nyolc csepregi, egy gyermek pedig egy közeli településről való volt, nem félünk attól, hogy kihasználatlan lesz az egység. A pályázatban az alappillér a területvásárlás volt, az óvoda melletti terület társasházi közös tulajdon volt, mindenkit ki kellett fizetni arányosan. Így tudunk most építkezni a bölcsődei telek 1540 négyzetméterén. Plusz az óvodai felújításhoz is terveztünk telekvásárlást, a jelenlegi betonkerítés irányában, hátrafelé is szeretnénk bővíteni tizenegy méterrel, ott is megvennénk a kertvégeket.

Az óvodaépületnek abból a szobájából, amely eddig a bölcsődéseké volt, nevelői szobát, az újonnan hozzáépített 60 négyzetméteres részben tornaszobát alakítanak ki. A belső tereket felújítják, új mosdó-, fürdőblokkok lesznek, a csoportszobákat jobb helykihasználással gondolják újra, korszerűsítik a fűtést, kicserélik a lámpatesteket, és vadonatúj bútorzattal látnak el minden helyiséget. A 200 millió forintos beruházásba még új játszótéri eszközök is beleférnek. Új kerítés lesz a régi korhadt helyett, és a végső térrendezés során fásítják majd az udvart. Tavasz végére, nyár elejére fejezik be az óvodaátalakítást, és november végére készül el az új bölcsőde.

A terepbejáráson Ágh Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban Vas megyében számos bölcsődei és óvodai fejlesztés tudott megvalósulni. – Örömteli, hogy Csepregen minden évben öttel több gyerek születik. Kiemelt kormányzati cél a családok segítése, és ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy visszakapják a jövedelemadójukat, hanem a feltételek is javulnak központi támogatásból – mondta a képviselő.