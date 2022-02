Az egyetemek itthon is széleskörű lehetőséget biztosítanak a külföldi tanulás esélyére, amit a bevállalósabb hallgatók meg is ragadnak. Schlögl Dóra is ebbe a táborba tartozik: szeretett volna teljesen kilépni komfortzónájából, ezért nem egy közkedvelt európai ország felsőoktatási intézményét választotta, hanem egészen Thaiföldig ment. Az ambiciózus kőszegi lány a győri egyetemen építészmérnöknek tanul, de januártól már az Asian Institute of Technology hallgatója. A bangkoki székhelyű egyetem egy kifejezetten nívós iskolának számít Ázsiában.

Dóra lapunk érdeklődésére mesélt a beutazás nehézségeiről, a mindennapjairól, hogy milyen európai lányként Thaiföldön élni. A teljesség igénye nélkül szóba került a kaotikus közlekedés, az egyetem területén szabadon járkáló varánuszok és a helyi gasztronómia is. De kezdjük az elején:

Egész Ázsiában nívósnak számító Asian Institute of Technology főépületeForrás: VN/Schlögl Dóra

- Január 7-én érkeztem ki Thaiföldre és várhatóan június első hetében indulok majd haza, vagyis összességében 8 hónapon keresztül élvezhetem idén a nyarat – kezdte lapunk érdeklődésére Schlögl Dóra. - Rengeteg előzetes elintéznivaló akadt az utazás előtt, leginkább a koronavírus miatt, ugyanis a beutazási szabályok folyamatosan változtak. De a járványügyi része mellett is még ott volt a kapcsolatfelvétel és regisztráció az itteni iskolával, vízumügyintézés, kötelező karanténszállás foglalása, repülőjegy, konzultáció az otthoni tanáraimmal, hogy a távolból is folytathassam az otthoni képzést, ajánlott oltások felvétele, utazási regisztráció, és még lehetne sorolni – mondta.

Pálmafákkal szegélyezett bevezetőút az egyetemre

Megérkezés utáni napok, beilleszkedés és a káprázatos egyetemi campus

A kőszegi lány kitért a megérkezés pillanatára, de arra is, hogy milyen első benyomást tett rá Bangkok.

- Az otthoni télből frissen megérkezve, először járva a trópusokon sokkolóan hatott a hőség. Azonnal szembejött velem az Ázsiára jellemző ellentmondásosság: az ügyintézésre szervezetten és fegyelmezetten, hosszú sorokban ülve várakozó utasok képe után belecsöppentem a bangkoki közlekedés káoszába. A városban a látványos, modern felhőkarcolók és luxusüzletek mellett közvetlenül van jelen a szegénység, még 1-2 elválasztó utca sem határolja a két „világot”. Az első éjszakát egy karanténhotelben kellett töltenem, majd egy negatív PCR-tesztet követően hagyhattam el a szállodát. Ezt követően érkezhettem meg a campusra, amit fantasztikus élmény volt először élőben látni. Akkor éreztem igazán azt, hogy megérkeztem – fogalmazott.

Az új barátok az egyetemről tollaslabdázás után. (Dóra jobbról a harmadik)Forrás: VN/Schlögl Dóra

Dóri beilleszkedését nehezítette, hogy a beutazási tortúrák miatt online oktatással indult a tanév, nem mindenki érkezett meg időben a campusra.

- Körülbelül 1-2 hete tartózkodtam Thaiföldön, amikor egy thaiokból, bangladesiekből és nepáliakból álló összeszokott társaság tollaslabdázni hívott, velük azóta kifejezetten közeli viszonyba kerültem. A professzorok is kitűntetett szeretettel fogadtak, mivel az ázsiaiakon kívül leginkább észak-amerikai és nyugat-európai diákok fordulnak meg itt, ezért hosszasan érdeklődtek tőlem a térségünk kapcsán. Őszintén szólva, szőke hajú európai lányként itt egzotikusnak számítok, eddig azt tapasztaltam, hogy nyitottan és kíváncsian közelednek felém az emberek. A campus egyébként csodás és hiánytalanul felszerelt: szemkápráztató tavak, szabadon sétálgató varánuszok, strandnak is beillő, ingyenesen használható szabadtéri medencék, sportpályák, golfpálya színesítik a diákvárost – részletezte.

Festői környezetben található a campus, hatalmas parkokkal, tavakkal

Dóri ezen a ponton azért megemlítette, hogy fizetős intézményről van szó, az ő 5 hónapos szemeszterének költsége 2 millió forint feletti tandíjvonzattal járna, amit esetében az ösztöndíjprogram teljes egészében fedez. A kőszegi lány a projekt által az angoltudását is fejleszteni szeretné a nyáron esedékes, kaliforniai munkája miatt.

Gasztronómia, közlekedés és a bangkoki mindennapok

- Az ételek finomak és különlegesek, de szinte minden esetben annyira csípnek, hogy számomra szinte lehetetlen elfogyasztani. Sajnos én erre még otthoni viszonylatban is érzékeny vagyok. Gyakorlatilag mindent csípősen esznek, még a gyümölcsök mellé is sok esetben cukor és szárított chilidarabok keverékét adják. Néha igazi mentsvár, hogy az egyetem éttermében van európai konyha is. Őszinte leszek, csak óvatosan kísérletezgettem eddig a helyi ételekkel, de volt már szerencsém csípős szósszal leöntött, apró húsokkal színesített fagylaltot enni. A legnagyobb kedvencemmé a ragacsos rizs vált mangóval, ami egy kókusztejes desszert, az otthoni thai éttermekben is megkóstolható. Ami a boltba járást illeti az ázsiaiak szeretik túlzó képekkel illusztrálni a termékeket, leginkább az alapján tájékozódom, az angol feliratozás ugyanis erősen hiányos, de azért lehet boldogulni – mesélte.

Schlögl Dóra annyira jól érzi magát Bangkokban, hogy már most azt tervezi: jövőre is visszatér

A közlekedésre áttérve Dóri elmondta, hogy magasvasúttal és metróval is rendszeresen jár. A szerelvények modernek, de több különböző vállalat biztosítja a szolgáltatást, ezért az összehangoltsága nem tökéletes. Busz is jár az egyetemtől a városközpontba, de valós menetrend nélkül közlekedik, ezért nehéz vele kalkulálni. A taxi kifizetődőbb különösen, ha több ember közt oszlik el a költsége. A kőszegi lány az országban közkedvelt tuk-tukot is megemlítette, de szerinte az inkább turistaélmény, mint mindennapos alternatíva. Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan néznek ki a mindennapjai.

- A hétköznapok és a hétvégék élesen eltérőek. Az előbbiek során nem igazán hagyom el a campust, az órák után tanulás, sportolás, beszélgetés, strandolás teszi ki a napot. A hétvégi napokon a kikapcsolódásé, szórakozásé és városnézésé a főszerep. A következő hétvégén például a híres úszó piacot nézzük meg. A múlt szombaton egy kedves csoporttársam diplomaosztójára voltam hivatalos, azelőtt pedig a Mahanakhon felhőkarcoló kilátóját néztük meg. A későbbiekben feltétlenül szeretném a szigetvilágot is felfedezni – vázolta fel.

Városnézésre, kirándulásra is jut idő: kilátás Bangkokra a King Power Mahanakhon tetejéről

Furcsa élethelyzetek

Egy teljesen másik kultúrába belecsöppenve akarva akaratlanul is több furcsa helyzetet hoz az élet. Ezzel Dóri sem volt másként.

- Egy-egy hűvösebb - ez itt a 30°C alatti hőmérsékletet jelenti - napon szép számmal látni pulóverbe öltözött, kis túlzással fagyoskodó embereket. Ellenben a közösségi tereket olyannyira lehűtik, hogy muszáj beöltöznöm, ha nem szeretnék megfázni. Itt egyébként a 35-37 fok körüli a nappali átlaghőmérséklet. Az egyetem területén sétálgató, hatalmas varánuszok látványa minden nap újra és újra meglep. A közlekedés káosza is szokatlan, az autópályán könnyen előfordulhat, hogy hatan ülnek egy kocsi platóján. De nem valamiféle afrikai életképet kell elképzelni, a járművek kifejezetten modernek. Ha már autópálya, egy leállósávban el tudok sétálni az egyik közeli benzinkúthoz. Az itteniek pulzusát az ehhez hasonló manőverek nem igazán emelik meg – szögezte le Dóri.

Mindenesetre Schlögl Dóra eddig pozitív élményekkel gazdagodott, nem bánta meg, hogy ezt az utat választotta és nem egy közismert európai országba ment tanulni, hanem az egzotikus Thaiföldre. Mi több, a kőszegi lány annyira remekül érzi magát Bangkokban, hogy már most azt tervezi: jövőre is visszatér. Külön motiváció számára, hogy a két intenzív, kinti félév abszolválása azt a különleges helyzetet eredményezné, hogy előbb vehetné át ázsiai mesterdiplomáját, mint az itthoni alapdiplomáját.

Dóra folyamatosan blogol is bangkoki kalandjairól, írásait ITT olvashatja!