Azért, hogy kicsit könnyebbé tegyem a feladatot, egy régi közmondást is idézek. „A napa hamar elfelejti, hogy valamikor ő is meny volt.” Nos, az ipa apóst, a napa anyóst jelent. Az én nagyszüleim az Őrségben még használták ezeket a szavakat, a szüleim is értették, de ők már ritkán éltek vele. Mi, gyerekek, pedig az igazat szólva, nem nagyon törődtünk vele, s talán még meg is mosolyogtuk az öregek beszédjét.

Gaál Ferenc 1873-ban az általa összegyűjtött őrségi szólásokat a Magyar Nyelvőrben tette közzé. Az egyik így szól: „Megadta neki, mint a kápolnai ember a napának”. Ez a talányosnak tűnő mondat abban az időben ismert lehetett a környéken. Kicsit más formában, mások is feljegyezték, a megértése nem jelentett gondot. A kápolnai atyafi részegen ment haza, amit a feleségének szánt, azt a napa, vagyis az anyósa kapta meg.

Elhibázta, elhamarkodta a dolgot. A fenti példák alapján azt hihetnénk, hogy az ipa és a napa tájszavak, amelyek csak az ország meghatározott vidékein ismertek. Nem így van. Az apósát Kazinczy is ipamnak nevezte, az anyósát pedig napamnak. Berzsenyi Dánielnek 1810-ben írt levelében szerepel az alábbi mondat: „Meghalván az Ipam, ha Bécsbe megyek, a’ Napammal megyek, ki két apácza testvérét látni akarja.” Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején gyakorlatilag az egész magyar nyelvterületen használták. Felfedezhetjük a hírlapi tudósításokban, az újságok gyászhíreiben, jogi esetek leírásában is.

Ezzel együtt természetesen lehettek olyan helyek, ahol az ipa és a napa szavak hosszabb ideig és jobban hozzátartoztak a mindennapok nyelvéhez. Kodolányi János műveit olvasva ilyen lehetett az Ormánság is. Az eddig leírtakból is látszik, hogy nem csak a falusi ember nevezte a házastársa szüleit napának, illetve ipának. Neves íróink sem száműzték ezeket a kifejezéseket a nyelvi kuriózumok közé. Ha valaki az interneten próbál utánanézni a jelentésüknek, egykettőre belebotlik abba, hogy ezek úgymond „elavult kifejezések”.

Valóban azok lennének? Miért? Arany János, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, akik használták ezeket a kifejezéseket, elavult nyelven írtak volna? A nyelvtörténet kutatói szerint az ipa és a napa a magyar nyelvkincs finnugor örökségéhez tartozik. Nagyon régóta részei a nyelvünknek, értéket jelentenek. A XX. században szorultak a háttérbe, az após és az anyós szavak foglalták el a helyüket. Volt, aki már a múlt századfordulón felfigyelt erre. A Pesti Hírlap egyik 1900 októberében megjelent számában egy érdekes szerkesztőségi üzenetet olvashatunk. „Igaza van.

Tökéletesen igaza van, mert csakugyan úgy áll a dolog, hogy a magyar nép az anyóst meg az apóst nem ismeri. A magyar embernek napa és ipa van, s ha erről van szó, csakis napam, ipam kifejezést használ.” Akkoriban mutatták be Gabányi Árpád Apósok című színművét. Az olvasó a lapnak küldött levélben ezzel kapcsolatban mondta el véleményét. Levelének szövegét nem ismerjük, de feltehetőleg a mű címével kapcsolatban is észrevételt tett. A szerkesztői válasz egy kicsit ironikus, de több mint 100 év után már látszik, hogy az ipamért és a napamért való aggódás indokolt volt.