Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a régi városi strand helyén ne üzletek, lakások és garázsok épüljenek, hanem a kórház és a mentőállomás dolgozói, valamint a kórházba látogatók számára a meglévő terebélyes fák megőrzésével parkosított parkoló létesüljön, az alapellátó központ mögötti területhez hasonlóan – kérik Szombathely polgármesterétől, Nemény Andrástól és a város képviselőitől nyílt levelükben a kórházi egészségügyi dolgozók szakszervezetének vezetői – dr. Takáts Lajos elnök, Fodor Tamás és dr. Kiss Béla alelnökök –, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet vezetője, dr. Rosta Máté Tivadar.

A szombathelyi közgyűlés baloldali többsége tavaly októberben döntött egy több mint 800 millió forintos ingatlancsomag értékesítéséről, amelynek része a régi városi strand.

A kórházi szakszervezet vezetőinek és a mentőszervezet regionális igazgatójának nyílt levelében olvasható az is: „Amennyiben a parkolók helyett lakóépületek kerülnek kivitelezésre, abban az esetben még inkább el fog lehetetlenülni a kórház melletti parkolás, különös tekintettel arra, hogy jelen pillanatban is óriási hiány van a kórház környéki parkolókból.” Felhívták arra is a figyelmet, a mentőautók kikanyarodása a Sugár út és a Horváth Boldizsár út kereszteződésében a jelentős fogalom miatt állandó probléma, amit a lakóépületek és az üzletek által generált többletforgalom csak tovább tetézne. A szombathelyi mentőállomás 2021-ben 12 695 feladatot látott el, Vas megyében összesen 29 596 feladata volt a mentőszolgálatnak, írták.

Majd rámutattak: a megyében aktív betegellátást csak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház végez, így kiemelten fontos a jó megközelíthetősége. Érthető, hogy az egészségügyi dolgozók szakszervezetének képviselői és a mentőszervezet regionális vezetője is aggályának adott hangot a levélben, és megoldást sürget a szombathelyi képviselők és városvezetés részéről. Emlékeztettek arra is, a Vas megyei ellátási területen túl Győr-Moson-Sopron megye Soproni járásának akut kardiológiai és infektológiai ellátása is a Markusovszky-kórházhoz tartozik, ez tovább növeli a számokat. Ismeretes, már tavaly őszszel felvetődött civil javaslatra, hogy a régi városi strand 4500 négyzetméteres területét ne adja el a szombathelyi önkormányzat, helyette alakítsanak ki ott közparkot és parkolót.

Dr. Szendrő-Németh Tamás beszélt erről egy videóbejegyzésében. A civil blogger most újból megszólalt az ügyben, videóját pedig a Markusovszky-kórház dolgozóinak szakszervezete is megosztotta közösségi oldalán. Abban Szendrő egy átlagos nap forgalmát is megmutatta: a Sugár út és a Horváth Boldizsár körút kereszteződésében már most is sokszor perceket várnak az autósok, hogy ki tudjanak kanyarodni. A Markusovszky utca mindkét oldala tele van parkoló autókkal, az egészségügyi alapellátó mögötti új parkoló ugyancsak megtelt. A kijelölt helyeken túl többen a zöldterületen álltak meg. Ahogy a mozi kávézója esetében tudta a szerződést módosítani a városvezetés, úgy az ingatlancsomagra kötött szerződésnél is megvan ez a lehetőség – mutatott rá dr. Szendrő-Németh Tamás.

Hozzátéve: míg előbbi egy dubaji lakos kérésére történt, és magánérdeket szolgált, addig ezt a kérést a pandémiában is helytálló egészségügyi dolgozók és a mentőszervezet fogalmazta meg, ráadásul köz érdeket szolgál(na). Körbenéztünk mi is, és hasonló tapasztalatokat szereztünk. A strand másik oldalán lévő Esterházy Antal utcában ottjártunkkor végig álltak az autók. Az egyik ház előtt álló hölggyel álltunk szóba, aki azt mondta: – Sajnos ez mindennapos látvány. Van, hogy mindkét oldalon parkolnak a kórházi dolgozók vagy az intézménybe igyekvők, mert nincsen más lehetőségük. Az utca végén a teniszcentrum, hamarosan bölcsődét építenek, ez is tovább növeli majd a forgalmat. Az egészségügyi alapellátóban fogorvosi rendelőket, háziorvosi rendelőket alakítottak ki, oda is rengetegen járnak.

Nem értem, hogyan gondolhatja bárki azt, hogy ez a terület még több forgalmat elbír – fogalmaz az idős asszony. Nem mondhatjuk, hogy a városvezetés és a képviselők ne lettek volna mindezzel tisztában. Horváth Gábor önkormányzati képviselő az októberi közgyűlésen olvasta fel Lórántfy Mária, a mentőszervezet akkori regionális igazgatója levelét.

„Semmilyen információval nem rendelkezünk a tervezett beruházásról. Az ön által felvetett probléma valóban fennáll. Jelenleg sem egyszerű a mentők számára a jelzett kereszteződésben történő áthaladás. Köszönjük, ha a közgyűlésben problémánkat felvetik.” E gondolatokat Horváth Gábor megosztotta képviselőtársaival és a városvezetéssel azon a közgyűlésen, ahol a több mint 800 millió forintos ingatlancsomagról szavaztak. Úgy tűnik, akkor ez kevésbé számított.

Többször elhangzott: a kormányzati elvonások miatt kellett az ingatlancsomagot értékesíteni. A régi városi strand 4500 négyzetméteres területére a beruházó értesüléseink szerint 20 lakást, 20 parkolót, 20 garázst és 6 üzletet álmodott. (Ennek teveit is leadta a pályázat során, így ezzel is tisztában volt a városvezetés.) A területet alig több, mint nettó 80 millió forintért adták el. Vajon megérte ennyiért értékesíteni? Vagy a városvezetők végre meghallják az egészségügyi szakmai észrevételeket? Főleg úgy, hogy már tudják, az önkormányzat mintegy 2,3 milliárd forint maradvánnyal zárta a tavalyi pénzügyi évet.

Vajon módosítják a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel kötött adásvételi szerződést, és itt parkosított pakolót alakítanak ki? Értesüléseink szerint időközben a közérdekű cél eléréséért aláírásgyűjtésbe is kezdtek.

A SZOVÁNAK fizethetett már?

A több mint 800 millió forintos ingatlancsomagra egyedül licitáló Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. február 2-áig az önkormányzatot megillető teljes vételárat, vagyis a 488 734 284 forintot kifizette – tudtuk meg dr. Károlyi Ákos jegyzőtől. Az azonban egyelőre kérdés, hogy a tavaly nyáron alakult zrt. a még fennmaradó, több százmillió forintot kifizette-e már a Szova Nzrt. részére. Hiába kérdeztük az önkormányzati társaságot, lapzártánkig nem kaptunk választ.