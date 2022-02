A vasútállomás felvételi épületének felújítása több ütemben valósul meg. Az első ütemben látványos elemként az épület tetőszerkezete, -fedése újul meg teljes egészében. Visszaállítják az eredetihez hasonló, függőereszes kialakítást, palafedéssel kiegészítve. Ezt követően újulhat meg a teljes homlokzat, valamint az összes nyílászárót kicserélik. A további munkák részeként 100 négyzetméteren az üzemi és kiszolgálóhelyiségek építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági korszerűsítését végzik el.

A felújítással érintett részeken utólagos falszigetelés készül, és megújult, modern arculatot kap a pénztár. Az épület körüli járdát is felújítják, negyven kerékpár tárolására alkalmas B+R biciklitároló létesül. Emellett korszerű vizuális és hangos utastájékoztatási rendszert építenek ki az állomáson. Fontos az is, hogy az épület eredeti megjelenését a lehető legoptimálisabban adják vissza, válaszolta kérdésünkre a GYSEV Zrt. Az épület felújítása 2021 júliusában kezdődött, és a tervek szerint 2022 második negyedévében fejeződik be.

A beruházással kapcsolatban Básthy Béla polgármester elmondta: – A vasútvonal, amely Szombathelyt és Kőszeget összeköti, bővülő agglomerációt lát el. A város fenntartható, környezetbarát közlekedése szempontjából fontos, hogy a GYSEV Zrt. az állam támogatásával meg tudja teremteni azt a lehetőséget, ami tényleges alternatívája a közúti közlekedésnek.

A Szombathely–Kőszeg-vasútvonal jelenleg zajló fejlesztésével összhangban a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. a GYSEV Zrt.-vel és Kőszeg önkormányzatával együttműködésben készíttette el a kőszegi intermodális csomópont terveit. Az egymásra épülő projektek eredményeként bízhatunk abban, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatások együtt elhozhatják azt az időt, amikor egyre többen leteszik az autót, és inkább autóbusszal, vonattal, kerékpárral közlekednek.

Ágh Péter országgyűlési képviselő azt emelte ki: Kőszeg közlekedésfejlesztése folyamatos. Ebbe a sorba illik az utak felújítása, a parkolók kialakítása, a Szombathely–Kőszeg vasútvonal fejlesztése, ennek részeként a vasútállomás megújítása is. Mindez azért is öröm, mert így Észak-Vas megye mindhárom járási székhelyének vasútállomása megújul a mostani ciklusban: nemrég készült el a sárvári, nemsokára átadják a celldömölkit, és Kőszegen is folyik a munka.