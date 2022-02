– Az elmúlt időszak nehéz volt nekünk, zenészeknek is. Akinek nem volt más jövedelme vagy tartaléka, az nem élte túl – folytatja a Szentgotthárdon élő, ám körmendi gyökerekkel rendelkező zenész. – Apám és anyám részéről is zenészcsaládból származom. Anyai nagyapám volt Darvas Boci Béla. A testvéreivel, Ferikével és Rezsővel népszerű arcai voltak az egykori körmendi borpincéknek. Tibi és a nővére, Erzsi gyerekként is nagy tehetségek voltak, egy tanév alatt kettőt jártak ki a zeneiskolában, annyira komoly előképzettséget hoztak otthonról.

– Én tízéves voltam, a nővérem tizenöt, amikor el akartak vinni bennünket Budapestre, a konzervatóriumba, de apám, aki szintén ismert zenész volt, nem engedte. Akkor itt helyben nagyon jól ment a Centrál étterem, azt hittük, ez örökké tart. Nem így alakult. Én úgy látom, hogy ha nem jön segítség felülről, nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is, akkor ennek a műfajnak vége lesz. A fiatalok nem igazán viszik ezt a vonalat, ők vagy komolyzenét tanulnak, vagy dzsesszt. A kőszegi Horváth Péter évek óta jár a zenésztalálkozóra. Dédnagyapja cimbalmos volt az egyik jó nevű kőszegi kávéházban, innen a zenei örökség. – Olyan kollégák jönnek össze ilyenkor, akik élőben tudnak zenélni. Nagyon tiszteljük Csabit, hogy évről évre összehozza a találkozót, és megadja nekünk a lehetőséget egy kis eszmecserére és közös muzsikára.

Péter most 44 éves, húsz éves kora óta járja az éjszakát. Majdnem tíz évig járt zeneiskolába, két évtizedig tagja volt Kőszeg Város Fúvószenekarának, ahol fuvolán játszott. Kedvenc nótát is említ, „Nem tudom, az életemet hol rontottam én el” – ez örök dal, mert a zenészek szeretnek sírni. Ha nekiállnak siratni egy bőgőt vagy egy hegedűt farsang végén, akkor is ilyen hallgatók szólnak. Bükről érkezett a 32 éves Baranyai Róbert, aki a fiatalabb generációt képviseli az öccsével, Martinnal együtt. Ők nem főállásban zenélnek, Robi pincér, Martin szakács. Előbbi hegedűn és zongorán játszik, utóbbi gitáron, nem is akárhogyan. A fináléban Robi egyik kedvence szól, zenészkörökben mindenki tudja, ismeri, hogy: „Éjszakázó ember vagyok, és ha egyszer majd meghalok, éjjel temessetek.”