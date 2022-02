A Vas megyei csapvíz legendásan jó minőségű, és erről most a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nemrégiben publikált Magyarország ivóvízminősége című, több szempontra figyelő tanulmányából is meggyőződhetünk, amely 2020-ban vett 56 ezer ivóvízminta, összesen mintegy 870 ezer mérési eredménye alapján készült.

Az ország valamenynyi településén van közműves ivóvíz, de továbbra is adódnak ellátatlan területek, elsősorban külterületi, tanyasi lakókörzetekben, üdülőövezetekben, zártkertekben. A közműves ivóvízhálózatra kötött lakások aránya Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb (83,2%), viszont közel százszázalékos az ellátottság Budapesten és még tíz megyében, köztük Vasban is, mégis mintegy 200 ezer ember a mai napig a saját kútja vizét issza, elsősorban a hálózati ivóvízellátással nem rendelkező területeken, de előfordul az is – jellemzően szociális okokból –, hogy a meglévő hálózatra nem kötnek rá. A vasiak 99,94 százaléka részesül közüzemi ivóvízellátásban, ráadásul a megye ivóvízminősége mikrobiológiai és kémiai szempontból is kedvezőbb az országos átlagnál, tartósan fennálló minőségi probléma – a közel félmilliárdos ivóvíz-fejlesztési program megvalósulásáig – egyedül Celldömölkön volt.

Forrás: Forrás: NNK Ivóvízj-elentés, 2020

A Nemzeti Népegészségügyi Központban 2017–2020 között futó komplex népegészségügyi projekt egyik kiemelt témája volt az ivóvízzel az emberi szervezetbe jutó ólom vizsgálata. Kiderült, elsősorban a fővárost és az ötezer fő feletti településeket érintheti az ivóvíz ólomszennyezettsége. Magas vagy nagyon magas kockázatúnak számít körülbelül 80 ezer lakóház és 455 ezer lakás, a becsült érintett lakosságszám 746 ezer. A projekt honlapján elérhető ólomkockázati térkép tanúsága szerint közepes vagy magas a kockázat Kőszeg teljes belvárosában, Szombathely és Sárvár keleti felén egy-egy kisebb, néhány utcát magában foglaló területen, valamint Farkasfán.

A megye egyéb területein a kockázat alacsony. Mindez persze nem véletlen, az ivóvízben lévő ólom fő forrása a sok helyen ma is megtalálható ólomcső, amelyet hazánkban 1945-ig, kisebb részben 1975-ig használtak az épületek belső ivóvízhálózatának építése során a jó megmunkálhatósága okán. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a térkép tíz évvel ezelőtti épületadatokkal dolgozik, az azóta történt vezetékcseréket nem veszi számításba. A szakemberek mindenesetre azt javasolják, hogy ólomtartalomtól függetlenül fogyasztás előtt folyassuk ki a csapot. A meleg víz és a csőben pangó víz különböző szennyezőanyagokat oldhat ki a hálózatból. Az ólom mellett az arzén a másik mumus, legalábbis tíz éve még így volt: a 2010-es évek elején az ivóvíz arzénkoncentrációja közel 400 településen volt határérték felett, 2020 végére az arzén-, bórvagy fluorid-kifogásoltsággal érintett települések száma tízre csökkent, Csongrád-Csanád megyében található mindegyik. Végezetül: sokan használnak – olykor okkal, olykor ok nélkül – víztisztítókat, vízszűrőket. Az NNK a napokban frissítette a forgalomból kitiltott termékek listáját, az újonnan felkerült termékek között számos népszerű vízszűrő kancsó, víztisztító berendezés és szűrő, desztilláló berendezés található. Érdemes utánajárni, hogy a vízszűrő, amit használunk, tényleg használ-e, vagy inkább árt.