A különböző korosztályok számára a helyi értékeket bemutató játékokat fejleszt az önkormányzat a község megbízott művészeivel közösen. Megújul a CsókKaland szerelem- és településfelfedező köztéri játék, foglalkoztató füzetet, kincskereső és Activity jellegű társasjátékot állítanak össze.

Az Activity megalkotását Kőműves Katalin festőre, grafikusra bízták. Az önkormányzat azzal kérte fel a feladatra, hogy a település harminc-negyven ikonikus nevezetességét gyűjtse össze, és ezek képi ábrázolásával alkosson egy egységes kinézetű társasjátékot. A képeken egyebek között az Új-Ebergényi-kastély, a lipárti falurész viaszpecsétje, a magtár, a vas útállomás és az ásványmúzeum épülete, az obeliszk, valamint a Keresztelő Szent János-templom köszön vissza.

– Annak ellenére, hogy születésemtől fogva itt élek, nagy kutatómunkát igényelt a részemről az, hogy ennyi jellegzetes vasszécsenyi dolgot összegyűjtsek. Az esetek többségében a településen még ma is fellelhető helyeket örökítettem meg, de volt olyan terület is, amelynek a kinézetét az emlékeimben tudtam már csak felidézni. A régi gát közelében és a magtárban sokszor töltöttem időt gyermekként a barátaimmal. Ez a mostani gyerekekről már nem biztos, hogy elmondható – vélekedik. Kata az alkotás első lépéseként fotókat gyűjtött a tárgyakról és helyszínekről. Ezt követően találta ki a játék egységes arculatát. Mivel festéssel is foglalkozik, egyértelmű volt számára, hogy számítógépes grafikáival festményszerű képet ad a társasjáték kártyalapjainak.

A játék folyamata valóban a sokak által jól ismert Activity hangulatát idézi: a játékosok az asztalra kihelyezett, képpel lefelé fordított pakliból húznak egy lapot. A többieknek pedig a rajta látható nevezetességet mutogatásuk, rajzuk vagy körülírásuk alapján kell kitalálniuk. A játék jelenleg még az alkotás fázisában tart: Kata nyomtatja és méretre vágja a lapokat. Ezeket lehetőség szerint laminálni is szeretné, hogy a gyerekek minél tovább játszhassanak vele. Bevallotta, nagyon büszke arra, hogy egy ilyen egyedülálló projektben vehet részt. Vágyai között szerepel az is, hogy játékát szélesebb körben, a helyiek és a településre érkezők között is megismertesse.