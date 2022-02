Nemény András polgármester és Czeglédy Csaba, az ellenzék országgyűlési képviselő-jelöltje is aláírta azt a szándéknyilatkozatot az egykori városi strand területére tervezett parkolók ügyében, amelyről időközben kiderült: nemcsak ésszerűtlen és a szombathelyiekkel szemben előnytelen, de jogszerűtlen is – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatón Hende Csaba országgyűlési képviselő, miután hosszas tárgyalást folytatott az érintettekkel csütörtök délelőtt a városházán.

Ennek eredményeként új megállapodás született: az önkormányzat mégis visszavásárolná a területet. – Így visszajutunk oda, ahol november 3-án tartottunk. Már akkor kértem: az önkormányzat ne értékesítse az ingatlant, én pedig megszerzem a parkolók építésére szükséges összeget – hangsúlyozta Hende Csaba.

Ezzel teljesülhet a Mentőszolgálat és a Markusovszky-kórház szakszervezetének kérése is, amit 1500-an támogattak aláírásukkal.

Részletek hamarosan.