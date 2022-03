A Vas Megyei Szakképzési Centrum a Turizmus-vendéglátás ágazati képzőközpont infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára Vas megyében című projektben a III. Béla Technikum és Kollégium tankonyháját és cukrászati műhelyét korszerűsítették. Megújult az árnyékolási rendszer, a cukrászati műhely burkolata és a konyha csatornarendszere, kétkét téli-nyári légkondicionáló berendezést is felszereltek, a szükséges áramkiépítéssel együtt.

A pályázatai támogatásból az infrastruktúra-fejlesztésre 5,4 millió forintot, a gyakorlati, konyhatechnikai eszközök beszerzésére és korszerűsítésére megközelítőleg 29 millió forintot költöttek. Az átadóünnepségen Labritz Béla, Szentgotthárd alpolgármestere személyes élményeit idézte fel, merthogy ebbe az iskolába járt, és a mai napig baráti kapcsolatok fűzik ide, ezért minden fejlesztésnek nagyon örül. Szentgyörgyvári Róbert, a Vas Megyei Szakképzési Centrum kancellárja arról beszélt, hogy a mostani pályázatnak előzményei is voltak: ágazati képzőközpontokat és vizsgaközpontokat hoztak létre, ebbe a pilotprogramba kilenc centrumot választottak be első körben.

A mostani GINOP-pályázatba öt iskolát tudtak bekapcsolni, összesen 266 milliós forrással gazdálkodhattak. Szentgotthárdon infrastrukturális fejlesztésre kevesebbet szántak, az eszközbeszerzés értéke viszont itt volt a legmagasabb. A kancellár azt is kiemelte: az elmúlt öt évben 107 millió forintot fordítottak az iskolára, ebben nincs benne a közel 30 millió forintos világításkorszerűsítés, amely más forrásból valósult meg. Látszik, hogy a szakképzés jó irányba tart, vannak elérhető támogatások és lehetőségek.

– Április közepén érkezik a központba egy nagy értékű gyártásszimulációs eszköz, amelyet a szentgotthárdi intézmény pedagógusai, oktatói és tanulói is használhatnak – jelentette be a kancellár. Korpics Ferenc, a technikum igazgatója elmondta: 2005 óta nappali és felnőttképzés is van a vendéglátás területén, majd megköszönte a munkát azoknak, akik részt vettek a projekt lebonyolításában.