A keleti határ menti falucska, Barabás élete mozgalmassá vált a napokban: kieső átkelő, tömegközlekedés nincs, folyamatosan szervezi a karitász a direkt szállítást. Van, akit hoznak, más vonattal jön, ameddig tud, onnan gyalogol, belépve a határon a buszokkal, autókkal viszik őket tovább. Az átkelőkön szeretetszolgálatok, a vöröskereszt segít, Barabáson a Magyar Katolikus Karitász szervezi a segítséget kérők szállítását.

Zagyva Richárd, az országos szervezet igazgatóhelyettese elmondta: péntek reggeltől folyamatosan itt vannak, és hétvégétől minden határátkelőn működik egy segélyszervezet. Rengetegen jönnek, van regisztráció, de számokat utólag lehet mondani, mert a falubeli karitászos sátorba nem mindenki tér be, van, aki rögtön továbbmegy, ismerőshöz, rokonokhoz, akik segítik is. Sokan konkrét céllal jönnek, de probléma az odajutás. A leggyakoribb kérés, hogy egy vasútállomásig szeretnének menni az ingyenvonatokig, Záhony van legközelebb, vagy Kisvárdára, Nyíregyházára érdemes menni.

Vannak távolabbi célok is, de az kisgyerekekkel nehéz, számukra ajánlják a közvetlen szállítást, ami felajánlásokból lehetséges. Jönnek sokgyerekesek – például egy nő öt gyerekkel –, jönnek kisbabával is. A férfiak többsége ott marad, mert a mozgósítás miatt nem hagyhatják el az országot. De előfordulnak édesapával együtt érkező családok is, sok olyan apa jön el most Ukrajnából, aki kint dolgozott vagy tanult, de más állampolgárságú, nem hadköteles. Gyakori jelenség Magyarország összes városában – Szombathelyen is –, hogy a férjek már itt dolgoznak, és utánuk jön a család. Szervezési nehézség a családokat a megfelelő helyre eljuttatni. Ez is felajánlásokból történik, a karitász fűzi össze a szálakat, kapcsolja össze az embereket, a segítséget kérőket a segítségnyújtókkal.

Sokak karján kisgyerek. Menekülnek Ukrajnából Forrás: VN/Vass Péter Bexter

Olyanok is vannak, akik itt alszanak Barabáson, mert be kell várni valamelyik családtagot, nagymamát, testvért. Az önkormányzat működtet olyan intézményt, ahol őket el lehet helyezni, a református parókián is van hely. A melegedősátorban is vannak ágyak. Jellemzően órákat vagy egy éjszakát töltenek itt a menekülők, másnapra megoldódik a továbbjutás. Azokat, akik több napot töltenek itt, falubeli családok fogadják be.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász is küldött ide egy kisbuszt a direkt szállításban való közreműködésre. Elsőként egy hattagú, magyarul nem beszélő családot kellett vinni Budapestre. A várakozási ponton ingyen étellel és -itallal látják el a menekülteket, van egy ukrán és egy magyar orvos, de az elmondásuk szerint nem nagyon van szükség rájuk, nem betegek az érkezők. A sátorban alapvető orvosságokat is tartanak szükség esetére. A buszok, kocsik térülnekfordulnak, folyamatos a mozgás. Katonák, rendőrök jönnek és mennek, a falu közepén mentő áll. Nyugalom van, mindenki teszi a dolgát. Egymás mellett fut a mindennapi élet – zajlik az építkezés, a helyiek biciklivel kerekeznek a boltba – és a menekültek kéréseinek teljesítése.