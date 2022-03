Király SE–Répcelaki SE-Sport36 5–0 (3–0).

Szombathely, 80 néző, vezette: Papp Á.

Király: Horváth A. – Szalay, Auer, Takács (Kondákor), Subicz (Kiss K.), Fábián (Marton), Kudron (Tamás), RESETERITS, VIGH (Márfy), HALMOSI Schimmer. Edző: Hegyi László

Répcelak: Kovács D. – Baranyai (Szabó B.), De Paula (Verasztó), Szabó D., Németh B. (Horváth R.), Sipos, Horváth T., Rácz, Prystupa, Tar, Szabó A. Edző: Balassa Péter

Gólszerzők: Halmosi (2), Auer, Kudron, Fábián.

A házigazda magabiztos győzelmet aratott a sok gonddal küzdő répcelaki együttes ellen. A Király SE fölénye nem csak a játékban, hanem gólokban is megmutatkozott.





Schott Lukácsháza SE–Egyházasrádóci SE 3–1 (0–0).



Lukácsháza, 130 néző, v.: Sebesi P.

Lukácsháza: Bán – Kondics, GOMBÁS, Takács, Lengyel, Vörös, GUGCSÓ, Németh N. (Horváth M.), NÉMETH R., dr. LÁSZLÓ (Bolfán), Bősze. Edző: Mitterstiller Csaba

Egyházasrádóc: Gáspár – Márovics (Balogh A.), Péter, Molnár L., Németh K., Halász (Molnár I.), Kenesei, Mészáros, Molnár G. (Horváth V.), Szendrődi, Krajczár. Edző: Simon Attila

Gólszerzők: László, Németh N., Bősze, ill. Mészáros.

Azonnal magához ragadta a kezdeményezést a házigazda, egyértelmű volt, hogy otthon akarja tartani a három pontot. Az első félidőben több helyzete is volt a Lukácsházának, de a jó formában védő egyházasrádóci kapus megakadályozta a gólszerzést. A második játékrészben a lukácsházi csapat mezőnyfölénye gólokká érett, így nem volt kérdéses a végső győzelem sem.





Sárvár FC–CVSE-Vulkánfürdő 2–0 (1–0).

Sárvár, 200 néző, v.: Vass I.

Sárvár: Viganó – KOVÁCS BÁ., Ódor (Czöndör), Illés (Tóth L.), POTYI, TOKAJI, Csákvári (Fülöp), HORVÁTH A., Szabó B., Kovács Be., Szemes (Vass). Edző: Haraszti Zsolt

CVSE: Osvald – Marsai Mi. (Szabó K.), Enyingi, Göntér, Szuh (Gábor), Szabó R., Marsai Má., Keszei T. (Tóth D.), Galovich (Horváth E.), Keszei R., Piri. Edző: Kovács Balázs

Gólszerzők: Potyi, Tokaji.

A 18. forduló rangadójára rendkívül nagy volt az érdeklődés. A találkozó elején a hazai együttes mezőnyfölényben volt, és helyzeteket is kialakított, de a befejezésekbe mindig hiba csúszott. A CVSE csatáraira próbált építeni, és főleg szögletekből veszélyeztetett. A játékrész hajrájában a celliek előtt adódott lehetőség, a sárvári játékosoknak a gólvonalról kellett menteniük. A szünet előtt Tokaji révén szerzett vezetést a házigazda. A második félidőben is dominált mezőnyben a sárvári alakulat, Potyi góljával már eldőlni látszott a találkozó, amelyet végül meg is nyert a Sárvár a fegyelmezett Celldömölkkel szemben. A három pont sokat jelentett a Sárvárnak, hiszen ezzel helyet cserélt a CVSE együttesével és jelenleg vezeti a bajnoki tabellát.

Szentgotthárdi VSE–Körmendi Football Club 1–1 (0–0).

Szentgotthárd, 250 néző, v.: Talabér N.

Szentgotthárd: Kapui – Fábián, Papp V. (Korpics), Nagy O., Báger, Nyári (Sömenek), Dancsecz, Gécsek, Sulics, Sipos G., Sipos B. (Holecz). Edző: Robert Kercmar

Körmendi Football Club: Balogh – Lakosi, Sipos (Majczán), Buti (Bita), Karvalics, Köntés, Majtényi, László, Zsoldos (Németh B.), Osvald, Tompa (Sály). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Papp V., ill. Majtényi.

Kiállítva: Lakosi (90., Körmendi Football Club).

A kiesési rangadó kiegyenlített játékot hozott. A hazaiak a második félidő elején szerezték meg a vezetést, de a Körmend növelte a nyomást és a végjátékban egalizálni tudott. A mérkőzés tartogatott izgalmakat is, miután kiállították az egyik vendégjátékost. A bajnoki sereghajtók csatája döntetlennel ért véget.





Jánosháza VSE–Vép VSE 2–2 (2–0).

Jánosháza, 100 néző, v.: Szabó III. Z.

Jánosháza: Pethő – Péter, Szabó T., Virág, Binder (Palkovits), Laczi, Ambrus, Büki, Nagy B., Székács, Horváth Sz. Edző: Vágusz Arnold

Vép: Bezdi B. – Pogácsás, Viszket (Szijártó), Bezdi Sz. (Berta), Illés, Szalai, Auer, Varga B., Takács Á., Balikó, Takács M. (Németh Á.). Edző: Simon Miklós

Gólszerzők: Büki, Virág, ill. Takács Á., Büki (öngól).

Kiállítva: Virág (55., Jánosháza Vse).

A hazai csapat újra kiemelkedő hozzáállással játszott, és mindent megtett a győzelemért. A gyenge játékvezetés döntően befolyásolta a mérkőzés végeredményét, amely végülis is pontosztozkodást hozott.





Haladás VSE - Zanati SE–Büki TK 3–0 (2–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Bíró O.

Haladás-Zanati: Luisser – Szőts, Simon (Perger), Pap (Likerecz), Ferencz (Kiss Z.), Szenczi, Németh G. (Hende), Baumgartner (Németh E.), Nagy B., Varga Cs., Péter. Edző: Szenczi Imre

Bük: Kamondi – Németh T., Kovács Z. (Czirók), Németh G., Csonka, Schimmer, Czingráber (Wágner), Komálovics (Tóth K.), Németh Z., Taródi, Németh J. (Mercs). Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Péter, Ferencz, Simon.