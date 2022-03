– Azokat a polgármestereket, önkormányzatokat hívtuk egyez tetésre, akiknél még nem oldódott meg ez a probléma; vagy már megoldódott, éppen ezért a településre átvezethető az előbbi települések szennyvize – mutatott rá Krenner Róbert, a cég vezérigazgatója, aki azt is elmondta: az a cél, hogy közösen találják meg az illetékesekkel a műszakilag, gazdaságilag, pályázhatóság és üzemeltetés szempontjából is ideális hosszú távú megoldást.

Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, aki a kormány rövidebb távú és távlati terveiről beszélt. De mindenekelőtt visszautalt arra, hogy az országnak volt egy vállalása a „2000 lakosegyenérték feletti szenny vízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének” fejlesztésére, amit teljesített.

– Most az ebből kimaradó kistelepülésekre is minél előbb el kell jutni – szögezte le a képviselő, aki szerint erre uniós, vidékfejlesztési és a Magyar falu programban meghirdetett pályázatok kibővítése, átalakítása is alkalmas lehet valamilyen formában. Rámutatott: a kormány részéről az elkötelezettség megvan, előkészítési tanulmány is van már, és egy kormányhatározat is született a feladat megvalósításának kidolgozására.

– Belátható időn belül van realitása annak, hogy ez a program megindul, és Magyarország minden kistelepülésén így vagy úgy megjelenik ez az infrastruktúra is – hangsúlyozta V. Németh Zsolt, majd gondolatait azzal zárta, hogy ebben a körzetben biztosan a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata lehet ennek a tervnek a megvalósítása.

A résztvevők több egyedi lehetőségről is hallhattak, hiszen az Őrségben a szennyvízkezelés rendkívül speciális tervezést igényel: az egymástól távolabb eső, szeres településszerkezet sajátosságait is figyelembe kell venni. Az általános tájékoztató után az érintett tizennyolc település polgármesterei tették fel a fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseiket.