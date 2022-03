Azt írja a lexikon, hogy a cégér szó a német Zeiger (mutató) szóból származik. A jelkép használata a nyelvben is fennmaradt, a jó bornak nem kell cégér! szólás jelentése: híre megy, odatalálnak a jó bort mérő kocsmához, ha nincs is kinn a cégére. Pedig kell a cégér, hogyne kéne. A lexikon azt is mondja, hogy volt idő, amikor bűnösök nyakába is akasztottak megszégyenítésül cégért, azaz táblát, amely a vétkükről tudósított szóban vagy képben. Persze hogy innen ered a cégéres tolvaj, cégéres (címeres) gazember szókapcsolat. A 19. század közepéig a magyarországi városok és mezővárosok utcáinak jellegzetes tartozékai voltak a cégérek.

A Kiscelli Múzeumnak gazdag cégérgyűjteménye van. Kőszeg maga gazdag cégérgyűjtemény. Nem csoda. A városban nagy múltja van a szőlőtermesztésnek, már egy 1279-es oklevélben említik. A középkorban a mező- és erdőgazdálkodás mellett a kereskedőváros céhes kézműipara volt a jellemző.