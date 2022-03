Tóth József 1951-ben született Szombathelyen. Édesapja Olad helytörténésze volt, családjuk a városrészt alapító családok egyikének leszármazottja. Középiskoláit a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, majd az Oladi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben (ma Kisalföldi ASzC Herman Mezőgazdasági Technikum) végezte – az utóbbinak negyven évig kertészmérnök elméleti és gyakorlati tanára volt.

– Szép, de könnyűnek nem nevezhető gyermekkorom volt. Édesapámat, lévén ’56-os magyar volt, egy ideig nem láttuk. Ő terelt a kertészet felé. Nagyon fiatalon Szelestén, az arborétum épületében 1948–1951 között működő népfőiskolán volt gondnok, később gyakran jártunk oda. Eredetileg történész akartam lenni, de megtetszettek a növények, az arborétum vezetője, Molnár Gyula pedig felkarolt, tanított – meséli. A Kertészeti Egyetemet levelező tagozaton 1977-ben fejezte be, közben a herényi Szombathelyi Kertészeti Vállalatnál (későbbi PRENOR) dolgozott szakmunkásként. Mint mondja, kiváló iskola volt, hogy tudja, mire kell felkészítenie szakmailag-emberileg a diákjait. 1984-ben summa cum laude doktorált az egyetemen. Mérnöktanári képesítést 1992-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett.

– A Herman-iskolában 1976 szeptemberében kezdtem – évekig gyakorlati szakoktató voltam, azután a gyakorlatok vezetése mellett szakmai alapozó tantárgyakat és dísznövénytermesztést tanítottam. Az intézetet jegyzetpótló művekkel segítettem: például angol-német-magyar kertészeti szakszótárt készítettem. A ’80-as években kollégámmal, Mesterházy Tihamérral egy japánkert-imitációt alakítottunk ki. Az első cikkemet 1974-ben írtam. Ezt további 65 publikáció követte egyedül és szerzőtársakkal együtt. A Pro Natura Egyesületnek a megalakulása, 1991 óta tagja vagyok, az első elnöke voltam. Természetvédelmi, botanikai és kerttörténeti munkáimat ismeretterjesztő és tudományos folyóiratokban publikálom. Szombathelyi témájú írásaim rendszeresen jelentek meg szerzőtársammal, Somkuthy Ferenc kertészmérnökkel együtt is. 2007-ben született A Vasvármegyei Kertészeti Egyesület című munkánk.

Kezdeményezője voltam Szombathely és Vas megye kastélyparkjai felmérésének, részt vettem a Szombathely és környéke útikalauz szerkesztésében. A Kámoni és a Szelestei arborétummal a ’80-as évek elejétől kapcsolatban állok – alapító tagja vagyok a Kámoni Arborétumért Egyesületnek. Apám tanított, hogyan kell írni és a szorgalmat is tőle hoztam. A szívem csücske a tanítás és az írás mellett az MMIK Búvár Klub Növénytani és Paleobotanikai Szakcsoportok elnevezésű környezetvédelmi szakkörünk volt, amit másodmagammal, Geguss Zoltánnal vezettünk az MMIK-ban. Kerttörténeti, botanikai, ásvány- és ősnövénytani ismereteket szerezhettek a diákjaink – a fénykorban negyven diák járt oda.

A központban és az iskolában állandó kiállítást is kialakítottunk, amit Juhász Árpád nyitott meg. Később japán törpefákkal foglalkozó bonsai szakkört is indítottam. 1988-ban oktatási miniszteri kitüntetést, Vas Megye Önkormányzatától pedig Gayer Gyula Emlékplakettet kaptam, 2004-ben Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gothard Jenő díjat adományozta a természetvédelem területén kifejtett több évtizedes kimagasló kutató, ismeretterjesztő munkámért. A szakkörrel bejártuk az egész országot, részt vettünk az Ifjúsági Rábavölgye Expedíció munkájában, abból egy összefoglaló munka is született – sorolja a tanár úr.

Mióta nyugdíjas, „előtört” belőle a történész. Először a Savaria Legió tagja lett, később a Mátyás Király Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport egyik alapítója. Ő a rangidős. Amikor még ifjabb volt, a gyalogosok – talpasok – kapitányaként ő vezette a rohamot. Meséli, hogy Kőszegen egyszer a törökkel úgy összeverekedett, hogy utána 242 kardcsapást számolt a kardján. Most szerzetes, József atyának szólítják a társai – és addig marad a seregben,”amíg föl nem dobja a talpát”. Utána elvárja, hogy kivont karddal és díszsortűzzel tisztelegjenek előtte – nevet.

Máig aktív: előadásokat tart, hogy megismertesse a vasi arborétumokat, kastélykerteket, Szombathely kertkultúráját, Vas megye idős fáit és történelmieket is. Ír az egykori szentgotthárdi ciszterci uradalom gazdálkodásáról, publikációt tervez a fűszerkertekről visszatekintve a középkorig és felkérték a püspökkert történetének megírására.

Tóth Józsefet levéltárakban, könyvtárakban találják a késő őszi, téli napok. Amikor elmúlik a tél, kertészkedni kezd. – Már kikeltek a palántáim a radiátoron, előbb mint gondoltam. A tavalyi termés csodálatos volt: 200 négyzetméteren van zöldségeskertünk, 15 kiló patiszont, 17 kiló paprikát, 104 kiló paradicsomot, 114 kiló uborkát szedtünk. Gyógynövényeket is gyűjtök, a padláson szárítom, reggelente immunteával kezdek, így elkerülnek a betegségek – meséli. – Sok ember nincs megelégedve az életével, de én minden téren elégedett vagyok. Jó családom van, feleségemmel 46 éve élünk együtt, egy lányunktól négy unokának örülhetünk. Néhány barátom is van, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot. Nagyon fontos a humor. Amikor majd koporsóba raknak, egy utolsó viccet biztosan elmondok.