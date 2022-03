Amíg a Golovin Vlagyimir edzette magyar női kéziválogatott Spanyolországgal csatázik az Eb-selejtezőben, addig az SZKKA gőzerővel készül soron következő, március 12-i bajnoki mérkőzésére. – Ezen a héten főleg azoknak a játékelemeknek a gyakorlásával foglalkoztunk, amelyekben lemaradásunk volt – tájékoztatott Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője.

– A fő hangsúlyt a védekezésre helyeztük, de emellett természetesen a játék további elemeiben is igyekszünk erősödni. Nagyon fontos számunkra ez a két hét, hiszen alaposan fel tudunk készülni a Vasas elleni rangadónkra. Nincs könnyű helyzetben a csapat két játékosa, az ukrán állampolgársággal rendelkező Balog Judit és Liliia Gorilszka, akiknek a rokonai a háború sújtotta szomszédos országban élnek. – Folyamatosan beszélgetünk az ukrajnai helyzetről, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden segítséget megadni játékosaink hozzátartozóinak – folytatta Pődör Zoltán.

– Bízunk benne, hogy ez a helyzet minél előbb megoldódik, mert ez az elhúzódó probléma iszonyatos tragédiákhoz vezethet. Liliia Gorilszka családja az ukrán–orosz határszakasz északi részén él, éppen azon a területen, amely már szenvedett el orosz bombatámadást. – Mindennap többször beszélek a szeretteimmel – nyilatkozta Gorilszka. – Ha bármi változás van, egyből hívjuk egymást, hogy tudjam, minden rendben van velük. Jelenleg városomban nyugalom van, örülhetünk annak, hogy eddig csak egy bombát kapott. Korlátozták a kijárást, a többség segít erődítményeket építeni a katonáknak – fogalmazott az SZKKA játékosa, aki minden mérkőzését, minden gólját országának, családjának és a katonáknak ajánlja, értük is harcol a pályán.

Gorilszka igyekszik minden energiáját a kézilabdára fordítani, ami még több motivációt ad neki.

– Dicsőség Ukrajnának! A hősöknek dicsőség! – fejezte ki együttérzését hazájával a vasiak beállója, aki egy jótékonysági akciót hirdetett közösségi oldalán. A sportoló szombaton délelőtt 10 és 12 óra között a Kiskar utcai benzinkúton vár mindenkit, aki adományokkal támogatná a bajbajutott ukránokat. A segélyt Budapestre viszi, egy templomi gyűjtőpontra.

Balog Judit családja a magyar–ukrán határszakasz közelében él. – Eleinte nem akartam elhinni, hogy ez tényleg megtörténik és hogy éppen velünk – mondta a szombathelyiek kapusa. – Kárpátalján, ahol az én családom él, nem történt támadás, és hisszük, hogy nem is lesz. A szüleim a lehető legjobb döntést meghozva a testvéreimet Magyarországra küldték, ahol biztonságban lehetnek. Volt szó arról, hogy lekapcsolják az áramot, internetet, de ez eddig nem következett be, így a szokásos módon, telefonon, interneten keresztül tudjuk tartani a napi kapcsolatot. Egy kis megnyugvást ad számomra, hogy hallhatom tőlük: ne aggódj, minden rendben velünk – ez most sokkal többet jelent, mint eddig bármikor. A kézilabda segít abban, hogy ki tudjak kapcsolni és ne azzal foglalkozzak, ami a szeretteim közelében történik. A klubtól, a szurkolóktól óriási támogatást kapunk, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönet a magyar államnak a rengeteg segítségért, amit Kárpátalja kap.