A Strasbourg esélyeshez méltóan erősen kezdett, két triplával. Aztán magához tért a Benkét ismét nélkülöző Falco, ziccerekig kijátszott akciókkal zárkózott (4. perc: 8-6). De amint felzárkózott a Falco, rögtön érkezett egy tripla az ellenféltől. Az ötödik francia hármas után kér időt Konakov mester (19-12). De maradt az irányítás a házigazdánál. A második etap elején 10 pontra hízott a hazai fór (26-16), sorozatban jöttek a hazai triplák.

Már 37-22-es eredményt mutatott a tábla, amikor időt kért a vasi kispad. Változott a játék képe: ismét zárkózni kezdett a Falco – Golomán jegyezte az első szombathelyi triplát (39-29). Kikecmergett a hullámvölgyből a házigazda. de Perl három jó büntetője zárta a félidőt – meccsben marad a Falco (20. perc: 49-38).

Fordulás után Golomán pontjaival gyorsan 10 pont alá csökkentette hátrányát a Falco (51-42). Rá is kapcsolt a Strasbourg, és több 2+1-es akcióval ismét meglépett – nem működött a Falco védekezése, és a gyűrűbe is nehezen talált be (23. perc: 59-42). Közelített a 20 ponthoz a különbség, nagyon sok labdát adott el a szombathelyi gárda, sok büntetőt hagyott ki (26. perc: 67-48). A Falco azonban nem adta fel – Perl vezérletével mínusz 19 pontról feljött kilencre (67-58).

A etap utolsó szűk egy percében pedig tovább faragta a hátrányát (30. perc: 70-62). Így maradt izgalom az utolsó negyedre. És a Falco lendületben maradt, egy dobásra zárkózott (34. perc. 72-69)! Időt kért a Strasbourg – hiába Golomán büntetőivel fordított a Falco (72-73). Váltott pontokkal folytatódott a csata. Parádés hajrát nyitott a sárga-fekete gárda. Bő egy perccel a vége előtt 82-79-re vezetett a házigazda. Golomán jól büntetőzött (82-81). Majd Clark szerzett labdást.

Keller jutott büntetőhöz, egyet dobott be (82-82). Maradt 32 másodperc. Perl szerzett labdát, de a dobása nem ért célba – közel volt a bravúros győzelemhez a Falco, de következett a hosszabbítás. A ráadást 7-0-val kezdte a Strasbourg (89-82). Clark törte meg a Falco gólcsendjét, de innen már nem volt visszaút a vasiak számára – talán elfogyott az erő.

Jegyzőkönyv

SIG Strasbourg–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 98-86 (24-16, 25-22, 21-24, 12-20, 16-4)

Strasbourg, kosárlabda Bajnokok Ligája.

Strasbourg: Maille 16/12, Udanoch 9, Lansdowne 17/9, Taylor 18/3, Mitchell 12/3. Csere: Cavaliére 4, Curier 9/9, Howard 13/9. Edző: Lassi Tuovi.

Falco: Váradi 11/3, Somogyi 6, Clark 6, Golomán 19/3, Keller 7. Csere: Perl 24/3, Barac 10, Hawkins 3/3, Kovács B. –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6-0. 7. p.: 13-12. 11. p.: 26-16. 16. p.: 37-22. 18. p.: 39-29. 20. p.: 49-38. 23. p.: 59-42. 26. p.: 67-48. 30. p.: 70-62. 34. p.: 72-69. 36. p.: 72-73. 38. p.: 80-79. 40. p.: 82-82. 42. p.: 89-82.

Kipontozódott: Cavaliére (35.).