A pandémia miatt tavaly nem tudták felavatni az épületszárnyat. A több mint 200 millió forintos beruházást Kondora István polgármester társaságában most tekintette meg Ágh Péter országgyűlési képviselő.

– Magyarország kormánya kiemelt feladatának tekinti, hogy támogassa a családokat, növelje a gyermekvállalási kedvet. Az elmúlt időszak családi adókedvezményei, a családvédelmi akciótervek és az otthonteremtési kedvezmények is mind ezt segítik. Egyre többen kötnek házasságot, és több gyermek születik. Így az ő ellátásukról is gondoskodni kell. Ezért örömteli, hogy Sárváron is megvalósulhatott ez a bölcsődei beruházás – hangsúlyozta Ágh Péter.

Az újabb kormányzati támogatásnak köszönhetően egy csoportszobával, tizenkét bölcsődei férőhellyel nőtt az intézmény kapacitása. Ehhez kapcsolódóan akadálymentesített mosdóval, fürdetővel, raktárral bővült a bölcsődeépület. Elkészült egy új játszóterasz és játszókert is. – Folyamatosan érkeznek új gyermekek az intézményünkbe, és nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, hogy nincsen várólista. Jelenleg hetven kisgyermek jár a bölcsődébe, és még jó páran csatlakozhatnak hozzánk – mondta Varga Istvánné intézményvezető.

– Egy nagyon igényes bölcsődei részleg valósult meg, amelyért dicséret illeti a kivitelezőt és országgyűlési képviselőnket, Ágh Pétert is, akinek a lobbitevékenysége nélkül nem lett volna lehetőség arra, hogy egy évvel a régi épület teljes felújítása után még tovább is bővüljön az intézmény – mondta el a bejárás alkalmával Kondora István polgármester.