– Az elmúlt években soha nem látott mértékben fejlődött a 176 éves magyar vasúti közlekedés – mondta Nagy Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára a celldömölki vasútállomás felvételi épületének átadóján. Kiemelte, megtörtént több száz kilométer vasútvonal korszerűsítése, villamosítása, magyar fejlesztésű és gyártású IC+ vasúti kocsik teszik vonzóbbá a vasúti közlekedést, elindultak az emeletes motorvonatok, csökkent a menetidő, a pályaudvarok visszakapják régi fényüket.

A fejlesztésnek köszönhetően a vasút kényelmesebb, biztonságosabb és gyorsabb lett. Szólt arról is, a következő 10–15 évben a közlekedésfejlesztés középpontjában a vasútfejlesztés áll majd, 2030-ig a kitűzött célok elérése érdekében a kormány hatezer milliárd forintot tervez vasútfejlesztésre. Virág István, a MÁV igazgatósági tagja elmondta, a 435 millió forintból megvalósuló beruházás része a vasúttársaság legforgalmasabb állomásokat érintő ötven megújuló állomás nevű programjának.

Ismertette: az épület homlokzatát újravakolták és -festették, új fa nyílászárókat építettek be, kicserélték a bádogos szerkezetet, a főbejárat melletti két toronyépület új fémlemezfedést kapott. Az utascsarnok belső világítását is korszerűsítették, továbbá fotocellás ajtókat is beépítettek, megkönnyítve az utascsarnokba való be- és kijutást. A peron térkőborítást kapott, és új peronbútorokat helyeztek ki, valamint fémlemezfedést is készítettek az I. vágány melletti peronra.

– A város kapujából a város éke lett – fogalmazott köszöntőjében Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki szerint, ha 150 éve nem épülnek itt sínek, egészen máshogy alakul Kemenesalja jövője. Kiemelte, az elmúlt évek közös munkájának köszönhe tően számos fejlesztést sikerült megvalósítani Celldömölkön. Üdvözölte a beruházást Fehér László polgármester is. Elmondta: a tervek között szerepel egy kisvasút kiépítése a Vulkán-park mellett. – Ágh Péter mindig rendelkezésre állt, ha szükség volt rá – jegyezte meg a polgármester az elmúlt évek összegzéseképpen.