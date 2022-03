Hetek óta folyamatosan a Tündérszépek 2022-es szépségversenyének fotózása, ugyanis még március 22-éig lehet nevezni a 18 és 29 év közötti hölgyeknek a vaol.hu oldalon is elérhető tunderszepek.hu portálon keresztül.

A versennyel kapcsolatos új hír, hogy március elsején elkezdődött a regionális forduló. A vaol.hu oldalon Vas megye mellett Győr-Moson-Sopron, illetve Komárom-Esztergom megye versenyzői is megjelennek. Az olvasók pedig szívecskéket küldhetnek a lányokra.

Esztergályos Evelin Magyarszecsődről nevezett be Tündérszépekre. A 24 éves lányt a környezetében lévők ösztönözték erre. Evelin már nagyon várta a hónap első napját. Amióta az ő fotósorozata is elérhető a vaol.hu-n, az ismerősei, barátai közül többen is gratuláltak neki, és elismerősen szóltak az alakjáról, és arról is, hogy milyen jó formában van. – Kedvenc időtöltésem a modellkedés, a munkám mellett ez az egyik hobbim mondta Evelin. – Feltölt és teljesen kikapcsol, amikor a kamera előtt állok. Van egy fotós ismerősöm, akivel havi szinten készítünk fotósorozatot. Így folyamatosan bővül a portfólióm.

A Vas Népe által szervezett fotózáson is jól éreztem magam. Szerintem megéri jelentkezni a versenyre, mivel a lányok így maguk is meggyőződhetnek arról, milyen szépek. Ezáltal rengeteg további visszaigazolást lehet szerezni! A szépségek fényképei folyamatosan jelennek meg a vaol.hu-n. A közelmúltban pedig megtartottuk a negyedik fotózást, amely ezúttal is jó hangulatban telt.

Kopácsi Korina hobbija a lovaglás, és két saját lova is van, 2019-ben már versenyeket is nyert. Mint elmondta, azért nevezett a versenyre, mert úgy érezte, ehhez megvan a kellő önbizalma. Ugyancsak az önbizalom és az önbecsülés fontosságát emelte ki a bolti eladóként, illetve óvodai dajkaként dolgozó Krepsz Evelin Hanna.

– Szeretek új dolgokba belekezdeni. A Tündérszépek egy olyan verseny, amely sokat hozzáad az ember személyiségéhez – fogalmazott Bakó Boglárka.

Németh Diána egy szentgotthárdi cég trénere, most pedig szeretné kipróbálni magát a Tündérszépeken is.