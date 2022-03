PI a Pál utcában, avagy ahogyan Rácz tanár úr is taníthatta volna címmel tartották meg az idei PI ünnepet a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban.

Mivel március 14-e most a hosszú hétvégére esett, a kiállításon túl online feladatokat is összeállítottak. A gimnázium folyosóján látható képek mellett - amelyek a Weöres-színház Pál utcai fiúk előadásán készültek - QR kódokat is elhelyeztek. A tanulók az okostelefonjukkal ezt beolvasva további információkhoz, zenéhez jutottak. A feladványokat helyesen megoldók pedig ötös érdemjegyet kaphatnak.