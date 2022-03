A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsított bűnöző, Czeglédy Csaba ismét bizonyította politikai gátlástalanságát. A Szombathelyen áthaladó harckocsik hírével hergeli a szombathelyieket. Gyurcsány Ferenc embere úgy tűnik, mindenben utánozza társát, Márki-Zay Pétert. Emlékezhetünk, Márki-Zay volt az, aki a háború kirobbanásakor katonákat és fegyvereket akart küldeni Ukrajnába.





Czeglédy most a város polgármesterének írt kamulevelével dicsekszik, melynek egyetlen célja, a politikai haszonszerzés. Azzal, hogy ismeretlen eredetű harckocsikkal riogat, hamis látszatot kelt, mellyel veszélyezteti a szombathelyiek és a magyarok biztonságát. Határozott álláspontunk szerint nagyon káros, ha adóbűnözők biztonságpolitikai szakértőt játszanak, hiszen ezekben a feszült napokban minden felelőtlen megnyilatkozás csak olaj lehet a tűzre.





Emlékezhetünk, nem ez az első eset, amikor a baloldal krízishelyzetből próbált politikai tőkét kovácsolni. Tavaly például Nemény András akart központi oltópontokat létesíteni úgy, hogy még nem is állt rendelkezésre elegendő vakcina. Az idő akkor is a Magyar Kormányt igazolta.





A Fidesz Szombathelyi Szervezete ezúton szólítja fel Czeglédy Csabát, hogy hagyjon fel a politikai hangulatkeltéssel és ne használja fel a háborút aljas propaganda célokra.