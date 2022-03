Ami jó hír a térségben élőknek, az feltehetően okoz némi fejtörést az ellenzéki összeborulás országgyűlési képviselőjelöltjének. Bana Tibor ugyanis a „Mentsük meg a körmendi kórházat, ahol magam is születtem” és az „Írjunk sikertörténetet” mondatok mantrázására fűzte fel a kampányát. Miután Bana a haloványra sikeredett szombathelyi próbálkozása után visszakullogott Dél-Vas megyébe, mondván, mégiscsak ott indulna az országgyűlési választásokon, fáradhatatlanul keresi a fogást politikai ellenfelén, a térség országgyűlési képviselőjén, V. Németh Zsolton.

Kampányához a körmendi kórházat választotta fő témának. Február 21-én a parlamentben szóbeli kérdést intézett Kásler Miklós miniszterhez Miért tették tönkre a körmendi kórházat? címmel. Azt állította, hogy az intézményben kiürítették a műtőket, az osztályokról elvitték az orvosi műszereket, gépeket. „Nem hagyhatjuk, hogy bezárják, vagy magánkézbe adják!” – tette hozzá Bana, aki Rétvári Bence államtitkár válasza után sem engedte el a témát. Amivel egyébként mi is foglalkoztunk lapunkban, akkor V. Németh Zsolt megjegyezte: „Isten ments, hogy azok akarják megmenteni a körmendi kórházat, akiknek miniszterelnök-jelöltje fizetős egészségügyet, orvos nélküli szülészetet, indiai szemműtéteket akar, akiknek DK-s egészségpolitikusa a kórházak 45 százalékát bezáratná. Egy DK-s jelölt ez utóbbitól megkérdezhette volna a felszólalása előtt, hogy a körmendi köztük van-e.”

Ezt követően Bana Tibor Facebook-oldalán tájékozatlannak, hazugnak nevezte V. Németh Zsoltot, és a gumicsontot továbbra sem eresztve aláírásgyűjtésbe kezdett a körmendi kórház „megmentéséért”. V. Németh Zsolt tiszta vizet akart önteni a pohárba, ezért levélben az országos kórház-főigazgatóhoz fordult, arra kérve a körmendi kórházért (is) felelős állami szervezet vezetőjét, hogy oszlassa el az intézmény sorsa körül gerjesztett bizonytalanságot. Jenei Zoltán válaszlevelében leszögezte: „azok a híresztelések, amelyek a körmendi kórház tönkretételét, bezárását, esetleges magánkézbe adását vizionálják, minden alapot nélkülöznek. Ilyen folyamatokat az Országos Kórházi Főigazgatóság nem indított el.”

A főigazgató leveléből kiderül továbbá, hogy a működési struktúra szükségszerű újragondolását követően több ellátási forma továbbra is megmarad a körmendi intézményben, így a nőgyógyászati tevékenység járóbeteg- és egynapos sebészeti ellátásként, az egyszerűbb belgyógyászati, sebészeti ellátások pedig egynapos sebészeti formában. A főigazgató az elmúlt években megvalósult fejlesztések sorolásával is érzékeltette a körmendi kórház fontosságát: több mint egymilliárd forintból modernizálták az épületet, fejlesztették a 24 órás sürgősségi ellátást, a krónikus belgyógyászati osztályt, a sebészeti osztályt, átalakították és felújították a műtőszintet, egynapos sebészeti műtőt alakítottak ki.

Mint írta: „A fejlesztések eredményeként korszerű feltételek mellett nyílik lehetőség az aktív sebészeti osztály működtetésére, a belgyógyászati egynapos ellátásokra, 28 szakmában pedig járóbetegek ellátására, valamint gyógytorna és pszichoterápia végzésére, bőrgyógyászati, tüdőgyógyászati, pszichiátriai gondozásra.” Jenei Zoltán hangsúlyozta: a körmendi kórház szerepe meghatározó a térségben, működtetése során továbbra is mindent a betegellátási érdekeknek rendelnek alá. Most, hogy a körmendi kórházért nem kell aggódnia, Bana Tibor kénytelen lesz új gumicsontot keresni és új sztorival előállni. Ha már mindenáron sikertörténetet akar írni a választókerületben, e kínos mellényúlás után talán arra is rádöbben, hogy az igazi sikertörténetek soha nem kreált, hanem valós sztorik alapján születnek.