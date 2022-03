Egyre több az influenzás, ráadásul döntő többségük gyerek. Értesüléseinket dr. Pölöskey Péter csecsemő- és gyermekgyógyász is megerősítette. Mint elmondta, versenyeznek egymással a vírusok, a koronavírus-járvány csúcsán egyetlen más vírus sem juthatott szerephez, amikor azonban februárban az omikron elkezdett visszaszorulni, az influenza vírusa erőre kapott. Ez aztán sajátos helyzetet teremtett, a koronavírus-járvány alaposan kitolta az influenzaszezont, hiszen a koronavírus megjelenése előtti években ekkorra már lecsengőben volt az influenzajárvány, miközben most még csak erősödik.

Nem véletlen az sem, hogy a vírus most elsősorban a gyerekek körében van jelen, az influenza mindig a fiatalabb korosztályban kezd, aztán terjed tovább az idősebbek között. A gyerekek oltása ezért is különösen fontos – hangsúlyozza az orvos. Az elkövetkező két hétben számítani kell arra, hogy egyre többen lesznek majd influenzások, ennek kedvez a szokásosnál hűvösebb időjárás is. Az, hogy a felnőtteknél is erősödik-e majd a terjedés, egyelőre kérdés, mindenesetre a gyermekorvosi rendelőkben érzékelhetően több lett a beteg.

Teszt nélkül is viszonylag könnyen el lehet dönteni, hogy valaki koronás lett-e vagy influenzás, az influenza tünetei ugyanis sokkal súlyosabbak. A több napig tartó 39-40 fokos lázas állapot, a száraz köhögés és a végtagfájdalom szinte biztosan az influenza jele. A szakember hangsúlyozza, csakis most, az ötödik hullámban súlyosabbak az influenzások tünetei, a korábbi hullámok koronás eseteivel szemben nem feltétlenül ez volt a helyzet. A szakember tapasztalatait az országos adatok is alátámasztják.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint február 28. és március 6. között az előző hetinél 8,8 százalékkal több, mintegy 18 ezer 900 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Zala megyében volt a legmagasabb (492), és Komárom-Esztergom megyében a legalacsonyabb (65). Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket tizenhárom területen, köztük a fővárosban diagnosztizáltak. A betegek 45,5 százaléka 14 éven aluli. A kilencedik naptári héten 80 betegtől érkezett légúti minta, az elvégzett vizsgálatok 39 esetben influenza A(H3), két esetben influenza A(NT) vírus jelenlétét mutatták ki.