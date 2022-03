Észak



Kemenesalja–Elektromol Spari 7-3 (2-1). Vönöck, 70 néző, vezette: Sály K.

Kemenesalja: Bakos – Belegrai, Kóbor, Dobson, Berecz (Smidéliusz), Vajda, Lőrincz, Őri, Ölbei, Péter, Kolompár (Czöndör).

Spari: Baldauf – Horváth P., Pulai, Barbalits (Horváth G.), Láda, Varsányi, Kovács A. (Sipos), Pados, Schmidt, Bolfán, Németh R.

Gól: Berecz (2), Péter (2), Belegrai, Lőrincz, Kolompár, ill. Pulai (2), Varsányi.

A hazai csapat a kötelező győzelemért lépett pályára, mégis egy kontra után a vendégek szereztek vezetést. Ám a sok helyzetet kihagyó házigazda még az első félidőben fordított. Fordulás után is futószalagon jöttek a hazai helyzetek, és ekkor már gólok is – végül ilyen arányban is megérdemelten nyert a Kemenesalja. A hazai csapatban – a gyenge helyzetkihasználás ellenére – mindenki jól teljesített.

Söpte–Uraiújfalu 2-1 (0-0). Söpte, 100 néző, v: Sebesi.

Söpte: Gombor – Mester (Fogl), Rómer, Németh M., Kovács E., Hujber G. (Horváth B.), Koronczai, Vámos, Varga A. (Farkas G., Léhmann), Koszokovits, Hujber B.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár (Németh B.), Gallen, Szabó B., Kollárits, Pungor, Kovács G. (Burka), Fehér, Keszei, Agg.

Gól: Horváth B., Mester, ill. Németh B.

A végig nyílt mérkőzésen a hazai csapat a hajrában szerzett találatával tartotta otthon a fontos három bajnoki pontot.