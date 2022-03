A 86-os főút az apró gömb alakú, olajos repcemagok miatt olyan csúszóssá vált, hogy még gyalog is nehezen lehetett közlekedni rajta, ezért a mentés, a helyszínelés és a takarítás idejére több órára teljesen le kellett zárni a forgalmas főutat, a járműveket Kisunyom belterülete felé terelték.

Az ütközésnek több szemtanúja is volt, illetve az okozó kamion is jelentős mértékben megrongálódott, több nagyobb darabja is a helyszínen maradt, így a rendőrök azonnal elkezdték keresni miután a szemtanúk elmondták a színét és a típusát, illetve hogy szlovén rendszámú volt a jármű.

A balesetet okozó, majd a helyszínt megállás nélkül elhagyó szlovén kamiont Rédicsnél fogták el, ahol épp el akarta hagyni az ország területét. Úgy tudjuk, hogy a sofőr ittas volt, ezért a rendőrök előállították.

Ismét több olyan autós volt, aki figyelmen kívül hagyta a rendőrök által terelőbójákkal lezárt útszakaszt, behajtott a helyszínre, majd néhány száz méterrel arrébb jött rá, hogy nem véletlenül zárták le a főutat, mivel a roncsok és az útra szóródott rakomány miatt nem lehetett továbbmenni. Volt olyan kamionos is, aki az egyébként elég feltűnő bójákat egyáltalán nem vette észre az út közepén és áthajtott rajtuk, majd a csattanásra figyelt csak fel és ezután fékezett.