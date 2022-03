A köszöntők sorát dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vezetője kezdte személyes múltidézéssel. Kiemelte: már az 1970-es években is volt kezdeményezés az Őrségi Nemzeti Park létrehozására, ezért nagyon sokat tett Rakonczay Zoltán, aki 1972-től közel húsz éven át volt az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke. Elhangzott, hogy az igazgatóság az elmúlt két évtizedben tudatos munkát végzett nemcsak a természetvédelem, az erdő-, a legelő és rétgazdálkodás területén, hanem a kulturális örökség védelme érdekében is.

A pityerszeri műemlékegyüttes 2007-ben került az Őrségi Nemzeti Parkhoz, ez Magyarország egyetlen olyan múzeumfaluja, amely eredeti helyén fennmaradt. Gondozása fontos feladat, annál is inkább, mert a Hungarikum Bizottság a kiemelkedő nemzeti értékek sorába emelte a műemlékegyüttest.

– A helyiekkel mindig kompromisszumokra törekedtünk, a gazdáknak segítséget nyújtottunk, állatkihelyezési programot indítottunk tenyészüszőkre vonatkozóan az országban egyedülálló módon, közben létrehoztuk és folyamatosan bővítettük a saját állatállományunkat is, amelyben magyar tarka szarvasmarhák és muraközi lovak vannak többségében – mondta az elmúlt időszakról dr. Markovics Tibor, aki végül megköszönte családjának, munkatársainak a kitartó munkát, az Őrségben élő embereknek az együttműködő hozzáállást, a politikai és gazdasági szereplőknek pedig a támogatást.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy az Őrségi Nemzeti Park a tizedik volt a sorban, húsz évvel ezelőtti felavatásán jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. Tevékeny volt az elmúlt időszak, komoly munkával telt – folytatta a képviselő –, hiszen több mint 4 milliárd forintos fejlesztési támogatás jutott ide, amellyel kitűnően gazdálkodtak az igazgatóság munkatársai, az eredmények jól láthatók.

Dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára is utalt arra, hogy az Országos Természetvédelmi Hivatal az Őrségi Nemzeti Parkot – az országban ötödikként – már az 1970-es években létre akarta hozni, ám ez meghiúsult, de 1978-ban 38 ezer hektáron megalakult Magyarország legnagyobb tájvédelmi körzete, amely negyedszázad elteltével az Őrségi Nemzeti Park alapját képezte. – Az igazgatóság kezdetben 16 embert foglalkoztatott, ma 86-ot. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetése több mint négyszeresére emelkedett, mára meghaladja a 800 millió forintot. A látogatószám is nőtt, 20 ezerről 70 ezerre.

Majthényi László oklevelet adott át Markovics Tibornak, a háttérben V. Németh Zsolt Forrás: Szendi Péter

Emellett harminckét ökoturisztikai létesítményt is sikerült megvalósítani, amelyek az aktív turizmust szolgálják – sorolta az államtitkár, aki azt is hangsúlyozta, hogy a zsebszerződések elleni küzdelemben szintén nagy előrelépés történt. Ez a program 2012-ben indult, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság azóta több mint 3800 adásvételi szerződést kötött, többségében zsebszerződésgyanús területeken, 2,4 milliárd forint felhasználásával. A terv, hogy ez a program folytatódjon a rendezetlen tulajdonjogú erdőkre vonatkozóan is, ebből mintegy ötezer hektár található az Őrségi Nemzeti Park területén.