Nagyon drágák a garázsok Szombathelyen, már ha egyáltalán akad eladó. Vas megye többi városában sem sokkal jobb a helyzet. Ma már egy garázs hozamszintje meghaladja egy lakásét. Az autóboom és a járvány miatt slágerterületté vált agglomerációba költözők miatt jelentős emelkedésben vannak a garázsárak, különösen a fővárosban és néhány megyeszékhelyen – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely több mint 50 ezer hirdetés adatainak feldolgozásával mutatja be a garázspiac elmúlt éveit és a mostani helyzetet.

Magyarországon az utóbbi években fokozatosan nőtt a személyautók száma. 2017- ben még 3,47 milliót tartottak nyilván, 2020-ban már 3,92 milliót, tavaly pedig a becslések szerint az autók száma meghaladta a négymilliót.

Vas megyében tavaly már több mint 116 ezer autó szerepelt a nyilvántartásban, miközben tíz éve még a 85 ezret sem érte el a számuk. A bővülés miatt már eleve több hely kell az autóknak, főleg a nagyobb városokban, de az sem segít a helyzeten, hogy az előírások ellenére az elmúlt években felépült társasházakban nem készült minden lakáshoz parkolóhely. A beruházók jelentős része inkább élt a lehetőséggel, és pénzzel váltotta ki ezt a kötelezettségét az önkormányzatoknál. Mindezeken felül pedig a járványhoz köthető lakáspiaci hatás is megjelent a garázspiacon – hangsúlyozta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. Jól láthatóan megugrott a kereslet a nagyvárosok agglomerációi ban lévő ingatlanok iránt.

A kiköltözők jelentős része a munkája miatt ingázik, ez pedig az amúgy is egyre borsosabb árú garázsok iránti keresletet tovább élénkítette. Rövid és hosszabb távon is jelentős áremelkedést mutatnak a garázsok. A fővárosban idén februárban az eladásra kínált garázsok átlagára 5,3 millió forintot tett ki. Ez az egy évvel korábbit kilenc százalékkal haladja meg. 2019 és 2017 februárjával összevetve azonban jóval látványosabb, 30 és 121 százalékos az áremelkedés. A fővároson belül több városrész van, ahol mindössze néhány garázs van a kínálatban, ilyen például az I. vagy éppen a XII. kerület. Az V. kerületben viszont egyetlen eladó garázs sem volt az elmúlt másfél évben. A kiadó fővárosi garázsoknál 25 ezer forintnál járt az átlagos havi bérleti díj, ez 14 százalékos éves drágulást jelent, az öt esztendővel ezelőttihez képest pedig 25 százalékos a többlet.

Nyomtatott

A szűk garázskínálatot szemlélteti az is, hogy bérelhető garázsok éppen akadnak az V. kerületben, ám a havidíj átlagosan 54 ezer forint. Ennyiért Budapesten már egy szobát is ki lehet bérelni egy hónapra. A jelentősebb kínálattal bíró megyeszékhelyek közül Veszprém után (8,1 millió) Szombathelyen a legmagasabb a garázsok átlagára (7,2 millió), ami messze a győri, sőt a fővárosi átlag felett van. Ennek megfelelően magas az átlagos bérleti díj is, ami 25 ezer forint havonta, de akad, aki 50 ezer forintot is elkér egy hónapban, igaz, az érintett garázs akkora, mint egy kisebb lakás. Vannak aztán néhányan, akik a par kolóhelyüket adnák bérbe, van, aki öt-, van, aki 15 ezerért. A portál adataiból kitűnik, hogy sem a megyeszékhelyen, sem máshol nem könnyű garázshoz jutni, több olyan város is van, ahol pillanatnyilag nincs a kínálatban eladásra szánt garázs. A jelenlegi folyamatok csak erősödhetnek a későbbiekben, aminek eredménye további garázsdrágulás, valamint a bérleti díjak növekedése lehet. Ráadásul a garázsbérbeadás hozamszintje már meghaladja a lakásokét, ami további befektetői rohamot indíthat a parkolóhelyek iránt, ami még tovább szűkítheti a kínálatot, illetve emelheti az eladó garázsok árát