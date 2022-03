Az önkormányzat már korábban megvásárolta a létesítéséhez szükséges területeket. Az új temető főbejárata a Lóránt Gyula utca felől nyílik, parkolókat alakítanak ki, modern, nagy alapterületű ravatalozó épül. A központi elhelyezkedésű (120 négyzetméteres) ravatalozó zárt, de 215 négyzetméternyi fedett térrel bővíthető. Az építése februárban megkezdődött, a területen az építéssel együtt folynak a földmunkák, a tereprendezés, kiépülnek a közművek. Tegnap a régóta időszerű fejlesztés megkezdéséről számolt be Básthy Béla polgármester.

Mint mondta, visszalapozva Kőszeg történetében az látszik, hogy a trianoni döntés óta a város folyamatosan a holnapért küzd. A célok sikerre viteléhez – és ez többször bebizonyosodott – önmagában kevés a település.

Dr. Fónagy János államtitkár (képünkön) is segédkezett az alapkő letételénél.

Forrás: Ohr Tibor

– Mindig akkor tudtunk eredményesek lenni, amikor a saját céljainkat össze tudtuk hangolni a nemzet céljaival. Sokat kellett várni, hogy újra olyan időszak köszöntsön be, amikor nagy célokat valósíthatunk meg. Az elmúlt időszakban van kikkel együttműködni, és van értő fül Kőszeg problémáira – húzta alá. Dr. Fónagy János, parlamenti ügyekért felelős államtitkár azt hangsúlyozta: egy nemzet kultúrájáról sokat elárul, hogy mennyire tartja rendben a temetőit. Az új köztemető sok tekintetben Kőszeg folyamatosságának, lakói iránt érzett tiszteletének fontos helye, a jövőt szolgálja, mondta.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a beruházás kapcsán a már kipróbált szövetségre utalt, amely sokszor bizonyított Kőszeg érdekében, így a műemlékek helyreállítása, az utak felújítása, a parkolók kialakítása esetében is. A város a temető építésével azt mutatja, hogy a jövőben is méltón köszön el azoktól, akik a múltban Kőszeget építették. Az alapkőbe időkapszulát helyeztek. A múlt üzen a jövőnek: belekerült a temető látványterve, a Kőszeg és vidéke újság e havi példánya és a március 24-ei Vas Népe is.