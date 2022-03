Az alapszakaszgyőzelmet már hetekkel ezelőtt bebiztosító, Benkét ezúttal is nélkülöző Falco lépett pályára esélyesként. De a meccset jobban, főleg energikusabban kezdte a házigazda, a 3. percben már 10-3-ra vezetett – úgy, hogy két triplát is jegyzett. És a folytatásban is remekül dobott. Kovács szerezte az első szombathelyi hármast, kezdett zárkózni a Falco (6. perc: 13-12). A sárga-fekete alakulat sokat cserélt, hazai oldalon kevésbé forgatták a keretet.

Sok helyzetet hagyott ki a Falco, sok labdát adott el, leindításokból szerzett könnyű pontokat a Nyíregyháza – így hat ponttal megnyerte az első negyedet. Sőt, a második etap elején kereken tíz pontra hízott a hazai fór (12. perc: 24-14). Akadozott erősen a Falco játéka. Váradi vezérletével, pontjaival lassan azért rendezte sorait a vendég, elkezdett ismét zárkózni (15. perc: 28-24). Szívósan küzdött a házigazda, de érezhetően sebességet váltott, átvette az irányítást a Falco – időt is kért a hazai kispad (17. perc: 30-29). Ám Perl is elkapta a fonalat. Keller zsákolása után először vezetett a Falco – és ezzel a 36-37-es eredménnyel ért véget az első félidő.



A harmadik negyedet nagy lendülettel kezdte a Falco, próbált meglépni – Golomán és Keller szórta meg magát alaposan. Időt is kért a házigazda (23. perc: 40-48). Hiába, Keller zsákolása után tíz pontra nőtt a különbség. A házigazda triplákkal tartott a lépést – nagy nehezen (26. perc: 46-58). Remekül, szervezetten, ellenfelénél sokkal gyorsabban játszott a Falco. A szombathelyi csapat igyekezett idő előtt eldönteni a meccset.

Jól küzdött, jól triplázott a házigazda, de így is 14 pontos előnye birtokában, nyugodtan futhatott neki a negyedik negyednek a szombathelyi alakulat – ilyen előnyből azért a Falco nem szokta elbukni a mérkőzést (30. perc: 55-69). Hawkins triplája vezette fel a záró etapot. könnyedén játszott a Falco, szinte minden támadását ponttal zárta – és közel 20 pontra növelte a különbséget (33. perc: 61-80). Innen pedig már tényleg csak formalitás volt a mérkőzés. Ennek megfelelően csendesen, szinte barátságos hangulatban folytatódott a mérkőzés (38. perc: 72-87).



A Falco simán nyert, éppen csak annyit adott ki magából, amennyit kellett, és a kulcsembereket sem kellett túljátszani.



jegyzőkönyv



HÜBNER Nyíregyháza BS–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 77-90 (20-14, 16-23, 19-32, 22-21)

Nyíregyháza, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrffy P., Ádám J., Lengyel Á.

Nyíregyháza: Johnson 10/3, Kiss B. 6/6, Bryce 16/3, Pipiras 15/6, Suarez 7/3. Csere: Coleman 9/3, Mokánszki 5/3, Bus 5, Bazsó 3/3, Madár 1, Anda –. Edző: Pethő Ákos.

Falco: Váradi 8/3, Perl 17, Kovács B. 6/6, Golomán 10/3, Keller 14. Csere: Barac 13, Somogyi 4, Clark 10/6, Hawkins 8/6, Verasztó –, Takács Zs. –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10-3. 6. perc: 13-12.12. perc: 24-14. 15. perc: 28-24. 17. perc: 30-29. 20. perc: 36-37. 23. perc: 40-48. 26. perc: 46-58. 30. perc: 55-69. 33. perc: 61-80. 38. perc. 72-87.