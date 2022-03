A régi burkolat marásával kezdődött meg a nyomvályúkkal teli útszakasz felújítása Bük és a csepregi körforgalom között.



Böröcz Miklós, a Magyar Közút NZrt. megyei igazgatója lapunknak elmondta: ezt követően mélymarással, vagy szükség esetén a pályaszerkezet teljes cseréjével javítják az úthibákat. A lokális hibák javítása után szakaszosan aszfaltkiegyenlítő réteget fektetnek le, majd teljes szélességben kétrétegű hengerelt aszfaltburkolatot építenek be összesen tizenhárom centiméter vastagságban. A beruházás mintegy 286 millió forintba kerül.



Ágh Péter, a térség ország- gyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy a Csepreg és Bük közötti út első felének felújítása korábban megvalósult a kormány Magyar falu programjának támogatásával, most ugyanezen forrásból folytatódhat a munka a két város között. Ennek révén még inkább javulhat a két város közötti közlekedés.

A képviselő hozzátette: a térségét érintette az elmúlt időszakban a mesterházi, vasasszonyfai, söptei, tormásligeti beruházás, valamint a Bükön és Csepregen áthaladó utak felújítása. – Továbbra is azon dolgozunk, hogy az alsórendű utak állapotán lépésről lépésre javíthassunk, hiszen sok még a teendő. A Bük és Csepreg között utazók türelmére ebben az időszakban nagy szükség van, de a beruházás végeztével nemcsak jobb, de biztonságosabb is lesz majd az út – húzta alá Ágh Péter országgyűlési képviselő.



A kivitelező 1276 köbméter aszfaltkeveréket épít be az útszakaszon, a kétoldali padka 616 köbméter mészkőmurvából készül.



A felújítási munkák mellett a teljes építési szakaszon lecserélik a KRESZ-táblákat, az útpadkában új szélességjelző oszlopokat helyeznek ki. Befejezésként pedig új útburkolati jelek is készülnek, tartós kivitelben, a körforgalom előtt pedig hatvan burkolatprizmát helyeznek el.



Az útszakasz felújítása várhatóan május végére befejeződik.