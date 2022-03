A beruházáshoz a magyar kormány is hozzájárult 18 millió forinttal, amit a templom külső rendbetételére fordítottak. Az épület belső megújulását támogatta továbbá a település önkormányzata másfél millió forinttal, és a hívek is több mint tízmillió forintot adtak össze a különféle gyűjtésekkel. A közös összefogásnak köszönhetően az összes nyílászárót kicserélhették, villanyszerelési, festési munkák zajlottak, de új liturgikus eszközöket, ruhákat is vehettek.

– Jó volt látni az összefogást, amely megnyilvánult a falubeliek részéről a felújítási munkálatokban. Hálás köszönet mindenkinek aki segített – mondta Déri Péter, jánosházi esperesplébános, aki jövőbeli terveikre is kitért: a templom környezetét csinosítanák, de megoldanák az épület körül a vízelvezetést, és szeretnék a padokat is kicserélni. – Sok erő eredőjeként újulhatott meg a templom, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni – beszélt elragadtatottan a felújítást és a helyiek összefogását tapasztalva V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Mint mondta, a hívek a szeretetüket tették láthatóvá a templom iránti összefogásukkal.

Kitért rá: hazánkban sorban újulnak meg a templomok, de rámutatott, hogy nem mindenhol ezek a folyamatok vannak. Tőlünk keletre háború dúl, nyugaton pedig a templomok lerombolása zajlik. – Azt kívánom, hogy maradjon tartós Vashosszúfaluban a templom iránti ragaszkodás, és minél többször töltsék meg a templomot az Urat dicsérve, saját lelküket gondozva – fogalmazott V. Németh Zsolt.