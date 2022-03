“A jó ingatlan ismérve a hely, a hely, a hely.Egy 1940-ben épült polgári 148 m2 hasznos alapterületű házrészt ajánlok most figyelmébe, mini kerttel, és különálló 15 m2-es tégla garázzsal.A kétszintes 308 m2-es telken elhelyezkedő épület alsó szintje fészuterén, mely az alábbi helységekből áll:-kandallós nappali-szoba-szoba-raktár-közlekedő-fürdő-wcEzt a részt eladók idáig is vállalkozási célra használták, amely az alábbi üzleti tevékenységekre is alkalmas lehet:-fodrászat, kozmetika, fogtechnika, tanári szolgáltatások, könyvelés...stb. A gázkonvektoros helyiségek belmagassága 220 cm, és ezen a szinten helyezkedik el a cserépkályha is, mely tökéletesen befűti a teret.A magasföldszinten található a lakótér, mely fedett és fedetlen teraszkapcsolatos, étkező-konyha nappaliból és és 3 hálószobából , valamint egy mellékhelyiséges fürdőből áll. Itt a belmagasság 3 méter.Fűtése egyedi gáz, hőleadása gázkonvektorokon keresztül.





A ház jó állapotú, külső nyílászárói cserélve lettek, kétrétegű műanyagra, ha korszerűsítené, most rendelkezésre áll az állam által 3.000.000.-Ft vissza nem téritendő lakásfelújítási támogatás 6 millió forint elköltése esetén, melyhez egy 25 éven aluli gyermek megléte szükséges. [...]”





