Az alpesi hanga normál években már télen megörvendeztet bennünket virágaival, az idén, még most március végén is találhatunk valóságos bíboros szőnyegként elénk omló foltokat. A Gyöngyös partján rendkívüli különítményt láthatunk. A mocsárciprus-allé ősszel lehullott rozsdabarna avarszőnyegéből mint hegyes sipkás törpék kandikálnak ki a fa léggyökerei. Köztük még nyílik a hóvirág és a kék színű csillagvirág is. Miközben az út túloldalán már méhek látogatják a kárpáti sáfrány több ezer példányból álló lila mezőjét, már itt dörömböl a következő stáció. Fehér színű berki szellőrózsák és hetyke lila színű odvas keltikék, fényes sárga salátaboglárkák bújtak elő az avarból.

Rózsaszínű vicsorgók nyomakodnak elő az egyik mocsárciprus tövében, az egyiken egy citromlepke is megpihent. Zöld részei, szára és levele egyáltalán nincsenek ennek az élősködő növénynek. A Kámoni Arborétumban már kibontotta sárga virágcsomóit a melegkedvelő húsos som, miközben tőle nem túl messze még a tavaszi tőzikék illatoznak. Lassan itt az idejük a magnóliáknak is. Az egyik liliomfa ezüstös bársonyos rügypikkelyei mér szétpattantak, és nyomakodnak kifelé a hatalmas, húsos fehér szirmok.

A szeszélyes időjárásnak köszönhetően kissé összetorlódott a növényvilág. Még megcsodálhatjuk a Kínában honos bangiták keresztezésével létrehozott kikeleti bangita illatos virágait is, pedig ez a cserje már télen kibontotta apró rózsaszín virágait. Már loncillatban fürdőzhetünk, de még virít a varázsmogyoró is. Bizarr, sárga és rózsaszín szalagszerű szirmai már januárban kinyíltak. Csak lassan érkezik a meleg, ezért fordulhatott elő, hogy egy helyen lehetett fotózni a Bulgáriában honos, nálunk télen virágzó kisvirágú cikláment, hóvirágot és sárga tyúktaréjt.