A balesetben vétlen szemből érkező kamion 26 tonna repcét szállított, aminek körülbelül a fele borult a 86-os főútra egy száz méteres szakaszon. A baleset miatt teljesen le kellett zárni az érintett útszakaszt.

A helyszínelés, a műszaki mentés és a kiborult rakomány feltakarítása több mint négy órát vett igénybe, a főút a több tonna kiborult olajos mag miatt rendkívül csúszóssá vált, ezért a Közút munkatársai seprőautóval takarították össze, majd a szállító cég egy kamionra pakolta a repcét egy rakodógép segítségével.

A forgalom várhatóan pénteken 21 óra körül indulhat újra Kisunyomnál. Az érintett útszakaszt mentesítőanyaggal is fel fogják szórni, ezután csúszásveszélyre figyelmeztető táblákat is kihelyeznek, valamint a szombati nap folyamán újabb takarításra is szükség lesz. Aki erre autózik, vezessen óvatosan.



A vétlen Mercedes kamion vezetője teljesen a padkára húzódott, de így sem sikerült elkerülnie az ütközést, a tükör betörte a vezetőoldali ablakot, illetve a pótkocsi oldalából is kiszakadt egy jókora rész, a szállított 25 tonna repce jelentős része pedig a 86-os főút egy száz méteres szakaszát teljesen beborította. A szintén vétlen Mercedes személyautó is totálkárosra tört, mikor a vétlen kamion pótkocsijából kiszakadó több tíz kilogrammos alumíniumdarab a tetejére esett, néhány tíz centiméteren múlott, hogy nem a szélvédőn keresztül csapódott az utastérbe.