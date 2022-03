Döbbenetes tempóval, fantasztikus energiákkal dobta a plafonba a hangulatot az Urban Verbunk Junior, és ott is tartotta végig: úgy feltüzelték, bepörgették az amúgy is vérbő és lendületes, sodró és magával ragadó magyar néptáncot, hogy az székbe nyomta a közönséget. Fényeket, sokféle eszközt – szánkót, lécet, üveget, párnát, dobverőket, kendőket, pántlikákat – alkalmaztak, a gyermek- és ifjúsági csoportok váltották egymást a színen, hogy bírják szusszal, és bírták is: elképesztő erőbedobással, szórakoztató játékossággal, kiélve és csúcsra járatva a fiatal kor vehemenciáját.