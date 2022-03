A megnyitó a múzeumparkban volt: Csapláros Andrea igazgató, dr. Nemény András polgármester és L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mondtak köszöntőt. Ezután Kollár Csilla művészettörténész, kurátor vezetésével két csoportban lehetett bemenni a tárlatra. Amíg az első ötven ember bent volt, a többiek a Sisi-büfében megkóstolhatták a királynő kedvenc süteményeit: a mandulás kekszet, a kávés islert kandírozott ibolyával, a krémes csokigolyót.

Utána ők nézhették meg a kiállítást, és azok sütizhettek, akiket már elbűvölt a tárlat. Ketten is mondták, hogy nagyítóval fognak visszatérni, hogy jobban megvizsgálhassák az apró részleteket: az érmeket, a festményeket, például a Sisi karperecén látható picike Ferenc József-alakot. A kiállítást járva L. Simon László elmondta: a Nemzeti Múzeum már a II. világháború előtti időkben is gyűjtötte az Erzsébet királynéhoz kapcsolódó anyagokat, hiszen a budai várban, a palota F épületében akkor működött Erzsébet Királyné Múzeum a Nemzeti Múzeum filiájaként. Ez a háború alatt és után szétzilálódott, megszűnt, a kommunista időszakban a palota funkcióját átalakították, a gyűjtemény egy része bekerült a Nemzeti Múzeum ba, ugyanakkor sok tárgyat kölcsönadtak, például a gödöllői királyi kastélyba – tudtuk meg a főigazgatótól. De a legértékesebb relikviák ma is a Nemzeti Múzeumban vannak, erre a bázisra épített a szegedi Móra Ferenc Múzeum tárlata, és annak a helyi emlékekkel bővített, frissített változata látható most Szombathelyen. Sisiről szólva azt is elmondta: rendkívül összetett életútja volt, nem véletlenül szerették meg annyira a magyarok, és ő is rendkívüli módon szerette a magyarokat, mély érzelmi kapcsolatok fűzték számos közéleti személyiséghez. Különleges a levelezése Andrássy gróffal, vagy az utazásai során szerzett örömök emlékei, mi magyarok erre mindig is kíváncsiak leszünk és büszkék – fogalmazott L. Simon László.

– Nekünk sajátságos Sisi-képünk van, ami nem ugyanaz, mint az osztrákoké, vagy a Romy Schnei der főszereplésével készült filmen szocializálódott, külföldi országokban élőké. Ma már Kínában is van Sisi-kultusz, és ostromolnak minket, hogy a Nemzeti Múzeum anyagát mutassuk meg nekik is. Az egész világ nézi ezt a fantasztikus királynét. Egy olyan császár felesége volt, aki 1849-ben leverte a magyar forradalmat és szabadságharcot, utána könyörtelen terrort vezetett be, és két évtizedig nem koronáztatta meg magát, tehát törvényes értelemben nem volt magyar király. Sisi ebből a pozícióból vált a magyarok szeretett királynéjává.