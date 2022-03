Böröcz Miklós igazgató elmondta, hogy a Magyar Közút NZrt. megyei szinten 3 milliárd forint értékben nyújtott be pályázatot a TOP Plusz programba, ez Vasvár térségében két útszakaszt érint 1,2 milliárd forintos támogatási összeggel.

– Örömmel számolhatunk be róla, hogy pozitív döntés született, most már csak a támogatási okiratra várunk, hogy az aláírás után elindulhassanak a konkrét munkálatok. Az egyik beruházás a Zalabér–Vasvár összekötő utat érinti 2, 4 kilométer hosszban. Ebből 1,1 kilométer belterület, Vasváron a Petőfi Sándor utca, a további 1,3 kilométeres szakasz pedig lakott területen kívüli út, amely Oszkó irányába halad.

A másik felújítás a Vasvár–Hegyhátsál összekötő útra vonatkozik, ott lakott területen kívül 2 kilométeres szakasz újul meg, a petőmihályfai elágazótól indulva – tájékoztatott a beruházás részleteiről Böröcz Miklós, a Magyar Közút NZrt. Vas megyei igazgatója. A felújítás mindkét szakasz esetében útburkolat-megerősítést jelent. Lakott területen kívül profilmarást is végeznek a szakemberek és a lokális burkolathibák javítására is sor kerül. A vízelvezetőket szükség szerint cserélik vagy kitisztítják, új táblákat helyeznek ki, a padkákat visszatöltik, az aknafedlapokat pedig szintbe emelik.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a 1,2 milliárd forintos beruházás kapcsán arról beszélt: – A jelentősen leromlott állapotú alsóbbrendű utak felújítása önmagában is örömteli, de a legboldogabbak akkor vagyunk, ha egy útburkolat-felújítás lakott területet is érint. Vasváron ez történik a közeljövőben, hiszen a Petőfi Sándor utcáról van szó, amelynek a burkolata erősen töredezett. Ez a beruházás fontos a városban élőknek, és az sem elhanyagolható, hogy az átmenő forgalomnak is komfortosabb közlekedési viszonyokat biztosít. Mindenki láthatja, hogy a fejlesztések összehangoltak, hiszen a vasvári elkerülő út tervezése már folyamatban van, a mostani beruházásokkal már az arra való felhajtást is előkészítjük – mondta V. Németh Zsolt. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy példaértékű a Vasvár–Hegyhátsál út felújítása.

– Azért is jó együtt dolgozni a Magyar Közút NZrt. munkatársaival, mert előretekintően, tervszerűen végzik a munkájukat. Gersekarát és Hegyhátsál között például már volt egy korrekció, aki arra közlekedik, tapasztalhatja, hogy az más minőség. Most ennek az útnak egy újabb szakasza újul meg. Tehát lépésről lépésre, módszeresen megyünk előre. Hasonló történt Körmend és Ják között is, ahol több forrásból, szintén több szakasz újulhatott meg – húzta alá V. Németh Zsolt. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, az útfelújításokra vonatkozó támogatási szerződést rövid időn belül aláírják, utána rögtön indul a tervezés és az engedélyek beszerzése. A kivitelezés reálisan 2023- ban kezdődhet el.