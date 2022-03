Az öngerjesztő folyamat – amit a határ közelségéből fakadó benzinturizmus csak tovább szít – pedig tényleg bajt okozott. Csaknem minden kúton mennyiségi korlátozást vezettek már be, van, ahol még 100, máshol már csak 10 liter a maximálisan kiadható mennyiség, a kannába tankolást pedig egyre több helyen teljesen megtiltják. A pánikhangulatnak már jól látható nyomai is vannak, több helyen homokkal kellett felszórni a kapkodva tankolás miatt kiloccsanó üzemanyagot. Mindezek ellenére több olyan visszajelzést is kaptunk, hogy bár mindenhol hosszú sorok vannak, azok gyorsan haladnak, olajozottan működik tehát a rendszer, már persze ahol működik.

Az ipari mennyiségben tankolók miatt az Őrség egyetlen benzinkútja például teljesen kiapadt – ezt már Őriszentpéter polgármestere, Őr Zoltán mondja, aki éppen ezért most is azon igyekszik, hogy soron kívül kapjanak üzemanyagot.

A pánikvásárlás tehát legfőképpen azért káros, mert a hirtelen megugró keresletre senki nincs felkészülve, ez pedig, ha időlegesen is, de valóban üzemanyaghiányhoz vezet, és elképzelhető, hogy annak marad üres a tankja, aki a hétvégi nagybevásárlásra készült, de az is lehet, hogy annak, akinek a munkája függ tőle.

Az építési vállalkozó Dancsecs Imre is ilyen, neki ráadásul hetente többször is tankolnia kell a munkagépeit, eddig még nem volt gond, sikerrel járt, de a szokásos pár perc helyett csütörtökön húsz percre nyúlt a várakozási idő. Nála az üzemanyag szó szerint létkérdés, anélkül nem tud dolgozni.

Morális szempontból sem elegáns más elől eltankolni az üzemanyagot, különben pedig a felhalmozásnak azért sincs értelme, mert az üzemanyag romlandó áru, az E10-es benzinben található szerves anyagok például három hónap után kicsapódnak, de idővel jelentős minőségromláson megy keresztül a dízel is.

Szomorú, de már megjelentek a nyerészkedők, a kialakult helyzeten keresni akarók is. Vannak, akik már most kannából árulják Ausztriában az üzemanyagot, mások a sufniban felhalmozott üzemanyaggal várják a hatósági ár eltörlését.