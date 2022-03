Az üzemanyagok árai az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek, de Magyarországon 480Ft-ban maximálták ezt, így - mivel jelentős különbség alakult ki a szomszédos országok áraihoz képest -, külföldről is több autós jár át a határon tankolni, illetve a kamionok is itt állnak meg üzemanyagért. Szerda délután Ausztriában a benzin ára a határ mellett 1.75€, azaz 660 Ft, a dízel ára 1.85€ azaz, 700 Ft körül alakul.

Forrás: Horváth Balázs

A zaol.hu információi alapján ellátási nehézség nincs a benzinkutakon, csupán átmenetileg, rövidebb ideig nem lehet kapni egy-egy típusú üzemanyagot a tartályok feltöltéséig.

Forrás: Horváth Balázs

A közösségi médiában is több poszt szól arról, hogy torlódnak az autók több benzinkúton, Szombathelyen ezért öt benzinkutat is felkerestünk, ezek közül csupán egy volt, ahol átmenetileg nem lehetett gázolajat kapni, de a helyszíni tájékoztatás szerint már oda is úton volt a tartályautó az utánpótlással. Az egyszerre kiadható mennyiséget azonban több helyen is korlátozzák, benzinkúttól függően 20-100 liter között.

Sorban állni csupán néhány percet kellett minden helyen.