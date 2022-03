A elmúlt években jelentős előrelépés történt a Vasi-Hegyháton a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése területén, és jelenleg is folyik a kivitelezés például Alsóújlakon egy KEHOP-pályázatnak köszönhetően. Ugyanakkor tizennégy településen, valamint a közigazgatásilag a szombathelyi járáshoz tartozó, a csatornaprojektben ugyancsak részt vevő Rábatöttösön egyelőre hiányzik a megfelelő infrastruktúra.

A vasvári megbeszélésen a falvak polgármesterei először egy teljes megyére kiterjedő tájékoztatót hallhattak a szennyvízgyűjtés és -elvezetés jelenlegi állásáról, majd áttértek arra az átfogó szennyvízelvezetési koncepcióra – a koncepció tervezetére –, amely a ma még fehér foltnak számító területekre is megoldásokat kínál. Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, aki tájékoztatta a résztvevőket a szennyvízkezelési program kormányzati előkészületeiről. Megtudtuk egyebek mellett, hogy Győrváron egy mintaprojekt fut, mivel a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősítette az ottani csatornaberuházást, aminek köszönhetően a település teljes közművesítése megvalósul.

A kormány célul tűzte ki ugyanis a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztését. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a kistelepülések környezetterhelése csökkenjen, ami pedig jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához. A kormányzati álláspont szerint a mintaprojektek tapasztalatai alapján lehet a legjobb, leggazdaságosabb műszaki megoldásokat és az üzemeltetési módokat megtalálni és kiválasztani a kistelepülések szélesebb körének.

A legmegfelelőbb megoldások alkalmazására olyan útmutató készülhet, amelyet a döntéshozók, tervezők is alkalmazhatnak a későbbiekben. Most még kérdéses egyébként, hogy Győrvár önálló vízelvezető rendszerrel működik-e majd – amely később tovább fejleszthető –, vagy rögtön a győrvári rendszerre csatlakozik Hegyhátszentpéter. A vasvári egyeztetésen szóba került a kámi szennyvíztisztító telep esetleges kiiktatása – és egy teljesen új hálózat kiépítése is.