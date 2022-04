A harangon latin írás található, rengeteg rövidítéssel, ennek megfejtésében dr. Koltai András segített, aki Batthyány-kutató és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője. Magyar fordításban így szól a szöveg: Tekintetes és nemes Petres György úrnak, aki a legkiválóbb és tekintetes gróf Batthyány Ádám úr – aki várispánja Németújvárnak, a király országbírája, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia tartományok bánja, Vas vármegye tekintetes főispánja, Dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidékek főkapitánya, szent császári királyi fenség titkos kamarai tanácsosa, stb. – minden javainak intézője, felügyelője és gondnoka készíttette Grazban fogadalmi ajándékul ezt a bronzharangot, az Úrnak 1702. évében, április havának 24. napján. Hogy mi volt az a bizonyos fogadalom, amire a felirat hivatkozik, nem sikerült pontosan kideríteni.

Akkoriban a Habsburg császár várrombolási hullámot indított, lehet, hogy a körmendi Batthyány várkastély megmenekülése okán készült a harang. De az is lehet, hogy a fogadalom személyesen Petres Györgyhöz kötődik. Egy másik feltételezés szerint a pestisjárvány végét ünnepelték, ez is helytálló és történelmileg megalapozott gondolat, hiszen a 17- 18. század fordulóján a gyilkos kórral is meg kellett küzdeni.

– A harang inkább kötődik Petres Györgyhöz, mint Batthyány II. Ádámhoz – jegyezte meg dr. Bajnok Lívia, aki kiemelte, hogy a műtárgyon a lovon ülő Sárkányölő Szent György alakja is látható, amint lándzsájával leszúrja a lábai alatt vergődő sárkányt. Sárkányölő Szent György minden bizonnyal a molnaszecsődi jószágigazgató védőszentje volt, ezért került a harangra. Az ellentétes oldal Szűz Mária megkoronázását idézi. Az ikonográfiája mindenképpen katolikus donátorra utal.

Ez a tény rejtélyt is hordoz magában, hiszen nehéz megmondani, hogy a katolikus megrendelőtől a harang hogyan került a református haranglábba. Egy biztos, nagyon reprezentatív és díszes harangja van Molnaszecsődnek. A műtárgy pártáján német nyelvű szöveg olvasható, ez a harangöntőre utal. Magyarra fordítva így hangzik: Florentin Strecksfus öntött engem Grazban, 1702- ben.