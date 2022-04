A fűz virága szorosan kötődik a tavaszhoz és a húsvétot megelőző böjti időszakhoz.

– Keresik a barkát, az ára a nagyságától és a dússágától, szépségétől is függ. Nagyjából 20 centis hosszban már 200 forintért is találhatunk, a nagyobb, közel egyméteres ágakért pedig ezer forintot kérnek átlagban az árusok – tudtuk meg Kalauz Katalintól. Az ár általában nem egy darabra, hanem egy 4–8 ágból álló kis csokorra vonatkozik. Csavart fűzágat is több helyen kínálnak, kéreggel és lehántolva, hófehéren is. Árát szintén a formája és a nagysága határozza meg, egy 60-80 centis tetszetős ágért már ezer forint felett kell fizetnünk.

A húsvéti sonka a sláger. A legtöbben nem hagyják az utolsó pillanatra, pedig egyik hentespultnál az eladó egyértelműen jelzi: lesz a jövő héten is.

Németh Béláné az egyik gyönyörű hentesáruval megrakott pult mögül készségesen válaszol kérdéseinkre. Családi vállalkozást visznek, a férje a szakember, ő pácolja, füstöli a húsokat, kizárólag hagyományos módon. A családban a nagypapa is hentes volt, sőt több unokatestvér is az, így egymásnak adják át a tudást, a tapasztalatot a famíliában.

A pultban Németh Béláné kínálja a húsvéti sonkát

Forrás: Szendi Péter

– Csakis saját készítésű termékeket kínálunk. Négy hétig sóban pácoljuk a húst, majd áztatjuk, onnan a lecsepegtetés után kerül füstre. Nem engedünk a hagyományos eljárásból. Úgy látjuk, hogy elég sokan vannak, akik ezt keresik. Nálunk kapható úgynevezett sódér is, ebben benne van a csont, azért különleges. Az árak változóak, a sódérért 3000–3400 forintot kérnek kilónként, a sonka, a füstölt tarja húsz forint híján mindenhol eléri a háromezer forintos kilónkénti árat. A füstölt csülök olcsóbb, 1980–2350 forint közötti, az angolszalonna, vagyis a bőrös karajból készült ínyenc portéka komolyabb árfekvés, kilójáért majdnem négyezer forintot kell fizetni.