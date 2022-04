Szó szerint életmentő volt az elmúlt hetekben érkezett csapadék, a legutóbbit ráadásul nem is jelezték előre, arról volt szó, hogy lesz vagy 0,5 mm, aztán lett belőle 8 – mondja Marlovics Norbert gazdálkodó, miközben a 11 hektáros repceföldjére tartunk. Neki és mindenkinek, akinek Szombathelytől nyugatra vannak területei, amúgy is szerencséje volt, hiszen itt korábban is voltak Ausztria felől besodródó esők, amelyek ugyan csak alkalomszerűen és kis mennyiségben érkeztek, de éppen a legkritikusabb időszakban, ezért aztán egyöntetű, szépen fejlődött repcéket a megyében jóformán csak itt, meg még talán Sárvár környékén lehet látni.

Amúgy sincs veszve még semmi, a márciusi nagy aszály csak ott okozott igazi gondot, ahol gyenge a terület, a kavicsés homokfoltokon. A repce szerencsére nagyon akar élni és nagyon tud is kompenzálni, ha az idő kegyes lesz továbbra is, még sokat javul majd az oldalhajtások száma, a magátmérő, de még a beltartalom is.