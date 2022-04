Ő maga is táncolt a kőszegi néptáncegyüttessel 1991-ben egy szatmári koreográfi ában, az akkori megnyitókon az édesapja, Básthy Tamás polgármester rendszeresen megszólalt. – Azt az üzenetet hordozza számomra ez a fesztivál, hogy „ne azt nézd, mit kapsz a hazádtól, hanem azt, mit adsz a hazádnak”; ugyanez vonatkozik Európára is: azt adhatjuk, ami egyedi, páratlan és autentikus, a nemzeti örökséget. A legjobb helyre érkezik vissza Kőszegre, az épített örökségbe a szellemi örökség, a népi kultúrának ez a formája – hangsúlyozta a polgármester. – Büszke vagyok, hogy hozzánk a néptánc nem vendégként jön, hiszen a Hajnalcsillag együttes által a mindennapi életünk része.

Öröm, hogy itt van dr. Kondora Bálint, aki maga is táncolt, a néptánc sokunkat összeköt – fogalmazott. A fesztivált dr. Kondora Bálint megyei alelnök nyitotta meg, aki gimnazista korában többször részt vett ezeken a rendezvényeken a sárvári néptáncegyüttessel. Méltatta azokat, akik most felelevenítik ezt a találkozót, hiszen van emléke arról, fi atalként mennyire élvezték a néptáncot, ez volt számukra a szórakozás, és közben egy magasabb célt is szolgáltak: a hagyomány megőrzését. Ma ismét benépesül a lovagterem, már reggel megkezdődnek az együttesek színpadi bemutatói, a fesztivál szakmai értékeléssel zárul.