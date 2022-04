Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke arról beszélt, hogy optimistán tekint a jövőbe, hiszen Magyarországon és Szlovéniában is sikerült még a választások előtt elfogadtatni a közös programot. – Most már csak az adminisztratív teendők vannak hátra, ami nem kis feladat lesz, de állunk elébe, hiszen számunkra a legfontosabb a két őshonos közösség támogatása. A cél az, hogy évek múltán is legyen olyan a Muravidéken, aki magyarul beszél, a Rábavidéken pedig olyan, aki szlovénül. A jövőnk szempontjából meghatározó, hogy a településeinken legyen élet, legyen szó a vallás, a kultúra, a sport területéről vagy a gazdaság hatékonyságáról.

A tanácskozáson részt vett Bacsi Zsuzsanna és Orbán Dušan, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség két alelnöke, Kissné Köles Erika, a magyarországi szlovének parlamenti szószólója, Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke és Metka Lajnšček szentgotthárdi szlovén főkonzul is. Szó esett az oktatás, a kultúra, a sport és a turizmus területén való együttműködés erősítéséről, emellett a nemzetiségi közösségek képviselői elégedettségüket fejezték ki az elfogadott fejlesztési programokkal kapcsolatban. A tanácskozás résztvevői az úgynevezett közös alap forrásainak minél hamarabbi lehívása mellett kötelezték el magukat.

Megállapodtak abban, hogy megújítják a 2012-ben, az akkori rábavidéki és muravidéki nemzetiségi vezetők által aláírt együttműködési megállapodást. Az aktualizált megállapodás ismételt aláírását a két állam által 1992-ben kötött kisebbségi egyezmény – a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról szóló egyezmény – aláírásának 30. évfordulójára tervezik. A két nemzetiségi közösség továbbra is szilárd hidat képezne Magyarország és Szlovénia között, ezért a jószomszédi kapcsolatok továbbfejlesztése és elmélyítése mindkét fél érdeke.