Anyák napjához közeledve lázasan készülődünk arra, hogy édesanyánknak, nagymamáinknak ezen a napon egy-egy apró gesztussal kifejezzük a hálánkat és megköszönjük, amit értünk tettek. Reggel sietünk a piacra orgonát venni, meglepetés reggelivel készülünk, közös képeket készítünk az utókornak, megöleljük őket és óriási puszit nyomunk az arcukra.

Az április 29-én induló Anyák napi fotópályázatunkban ezeket az együtt megélt szeretetteljes pillanatokat szeretnénk megmutatni. A vaol.hu/anyalanyafoto oldalon május 27-ig várjuk az olvasóink által beküldött fotókat, ahol anya-lánya vagy anya-lánya-unokája együtt szerepelnek.

A képek feltöltésével egyidőben szavazásra is van lehetőség, sőt érdemes minél több szavazatot gyűjteni, mert megyénként a legtöbb szavazatot kapott fotókat értékes CEWE utalványokkal jutalmazzuk. Aki országos szinten a legtöbb szavazatot gyűjti össze, részt vehet egy profi fotózáson, sőt akár a Fanny címlapjára is kerülhet.

Nevezzen Ön is a legszívderítőbb családi képével, és zsebeljen be minél több szavazatot!