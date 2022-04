Túlzás nélkül állítható, robbanásszerű emelkedés ment végbe a telekpiacon az elmúlt egy évben – derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből. A portál a legfeljebb 1500 négyzetméteres hobbitelkek, valamint a nyaraló- és családiház-építésre alkalmas üdülő- és lakóövezeti telkek piacát vizsgálta. Országos szinten a telkek átlagos négyzetméterára majdnem 19 ezer forint volt idén április közepén, szemben az egy évvel korábbi 12 ezer forinttal, azaz több mint 57 százalékos drágulás történt.

A kép messze nem egységes, hiszen megyéről megyére óriási különbség látszik: a fővárosban, Pest megyében és a Balaton környékén például kiugróak az árak. Ezért is lehetséges, hogy a szomszédos Veszprém megyében háromszor annyi a telkek átlagára, mint nálunk, de még Zalában is több, 500 ezer forinttal. A telek értéke nagymértékben függ attól is, hogy lakóövezetben, üdülőövezetben vagy külterületen található, utóbbiak jóval olcsóbbak – mutatott rá a telekpiac legfontosabb jellemzőire Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlanhirdetési oldal kínálatában több mint 150 vasi telek található a legfeljebb 1500 négyzetméteres kategóriában. Szombathelyen a Csónakázótó közelében a megyei átlagnál kilencszer drágábban (64,6 ezer/négyzetméter), csaknem 35 millió forintért árulnak egy 540 négyzetméteres telket. Szentkirályon ezért az árért már dupla ekkora területet is kaphatunk, de még ez az ár is négyszerese a megyei átlagnak. Van azonban kimondottan olcsó lehetőség is, Szarvaskenden például egy majdnem 800 négyzetméteres építési telekért 900 ezer forintot kérnek.

A telekvásárlók nem csak a lakásépítést tervezők köréből kerülnek ki, sokan hobbitelek vagy kertészkedés céljából keresnek földet. Számukra a külterületek jöhetnek leginkább számításba, ezek közül a legolcsóbbak Kelet-Magyarországon találhatók. Jász-Nagykun-Szolnok megyében például csak 1,1 millió forint az átlagár.

Vas megyében akad bőven kikapcsolódásra szánt terület, az árak ebben a kategóriában nálunk sem szálltak el különösebben. Kőszegen, a Szabóhegyen egy több mint ezer négyzetméteres telek 3,5 millióért már a miénk lehet, ráadásul a földdarabon kis faház, víz és villany is van, ezért a pénzért a Szombathelyi Parkerdőben már csak feleekkora területet kínálnak.

A szakértő szerint a telekdrágulás a jövőben két ok miatt is folytatódhat. Egyrészt azért, mert az eddigi áremelkedés természetes velejárója volt a lakásépítési kedv felfutásának. Az új lakásokra vonatkozó állami támogatások, a jegybanki kedvezményes hitelprogram és a 2021-ben visszavezetett ötszázalékos áfa jelentősen élénkítette a lakásépítési kedvet és a telkek iránti keresletet. Másrészt pedig a telek speciális ingatlantípus, a mennyisége nem növelhető, márpedig ha a kereslet nő egy szűkös kínálatú termék iránt, akkor a további drágulás is biztosra vehető.

Egyes településeken – főleg ahol nagy az elvándorlás – időnként vannak új parcellázások és a külterületi ingatlanokat is belterületbe lehet vonni, ez azonban ritka és hosszadalmas folyamat, a népszerű környékeken pedig egyáltalán nem jellemző, így aztán ezek a folyamatok az árak letörésére nem alkalmasak.