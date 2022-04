Az egészségügyi miniszter szerint a maszkok továbbra is kötelezőek azokon a területeken, ahova sokan járnak, mint például a szupermarketek, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak, bankok, dohányboltok, orvosi rendelők és a tömegközlekedés, beleértve a zárt állomásokat és a taxikat. Szombattól kezdve a normál üzletekben, például a divatüzletekben és a rendezvényeken azonban már nem kell maszkot viselni. A beltéri maszkok viselésére vonatkozó általános kötelezettség megszűnik, de az FFP2 maszk viselésére vonatkozó ajánlás továbbra is érvényben marad. Az új szabályokat július 8-ig, a nyári szünet kezdetéig kell alkalmazni - írja a magyarok.orf.at.

Ahol továbbra is fennáll a maszkkötelezettség

A maszkokat továbbra is viselni kell az idősotthonokban és a fogyatékkal élők számára fenntartott intézményekben, valamint a kórházakban. Ott továbbra is érvényben van, hogy vagy oltott, vagy gyógyult személyek lehetnek. A megelőzési koncepciókat jelentősen csökkentették; csak az 500 vagy annál több embert érintő rendezvényeken kell a jövőben kinevezni egy megelőzési tisztviselőt. A 3-G szabályt az éjszakai vendéglátásban és a nagy rendezvényeken is eltörlik.

A „zöld útlevél“ érvényessége az oltási státusztól függően meghosszabbodik. Azok, akik három oltást kaptak, vagy két oltást és egy gyógyulást tudnak felmutatni, a korábbi kilenc hónap helyett mostantól tizenkét hónapig érvényes „zöld útlevelet“ kapnak. A második oltás után az érintettek csak 180 napig tekinthető beoltottnak, ami a gyógyulás esetében is így van. Rauch összefoglalta: „Aki háromszor beoltatta magát, az nyugodtan mehet nyaralni“.

Rauch támogatja a védőoltást

Johannes Rauch azzal indokolta a lazításokat, hogy a kórházakban és az új fertőzésekkel kapcsolatos helyzet jelentősen enyhült: „Most van itt az ideje az enyhítésnek“. Kifejtette, hogy a maszk még mindig megmarad bizonyos területeken azzal a védelemmel, amelyet ez a „kis kellemetlenség“ nyújt. Ez „a legkíméletesebb gyógymód útja“ – mondta.

Egyelőre a kockázati csoportokra vonatkozó ajánlás

Rauch elmondta, hogy azzal az ígérettel indult, hogy nyugalmat és rendet teremt az intézkedésekben – és így visszanyeri a lakosság bizalmát. De a világjárványnak még nincs vége – mondta, utalva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetéseire. A WHO arra figyelmeztet, hogy ne hagyjunk fel minden, az emberek védelmét szolgáló intézkedéssel. Végül is nem lehet tudni, mi történik ősszel – mondta Rauch. A miniszter felszólított arra, hogy a három oltással járó teljes immunizálást mihamarabb fejezzék be. Rauch általában úgy véli, hogy augusztusban vagy szeptemberben egy újabb emlékeztető javasolt, mivel ősszel újabb hullám várható. A „zöld útlevél“ jelenlegi tizenkét hónapra történő meghosszabbítása mindenesetre összhangban van az európai normákkal.

A kereskedelem a maszk megszüntetése mellett áll

Az utóbbi időben egyre hangosabbak a lazítást sürgető felhívások az üzleti szférából, különösen a kiskereskedelmi ágazatból. Rainer Trefelik, a kereskedelem vezetője szerint a járványügyi szempontok egyértelműen a maszkkötelezettség megszüntetése mellett szólnak a kereskedelemben. Christian Prauchner, az élelmiszer-kereskedelem elnöke hasonlóan érvelt. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a „személyes felelősségre“.

A szakszervezet azt is követelte, hogy legkésőbb húsvétig szűnjön meg a maszkkötelezettség a teljes kereskedelemben. Majdnem minden európai ország eltörölte már a maszkkötelezettséget az üzletekben – mondta Rainer Will, a kereskedelmi szövetség ügyvezető igazgatója. Az osztrák kereskedelem azt szeretné, ha húsvét után az egész országra egységes szabályok vonatkoznának. Emellett már most meg kell kezdeni a felkészülést, hogy az őszt és a telet a lehető legválságmentesebb módon vészeljük át.